Miskus sucht Prinzessin für Burg der Märchen in Kriebstein

Mittelsachsen/Kriebstein

Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) sucht eine Prinzessin! Sie sollte etwa zehn bis 13 Jahre alt, also in der 4. bis 6. Klasse sein, Spaß am Verkleiden, Schauspielern und - ganz wichtig - keine Angst vor Publikum haben. Im besten Falle hat die kleine Prinzessin sogar schon „Bühnenerfahrung“ gesammelt, vielleicht beim Schultheater oder in einer Tanzgruppe. Texte auswendig lernen und aufsagen sollte für sie ebenfalls kein Problem sein. Und in welche Rolle genau soll das gesuchte Mädchen schlüpfen?

Für Burg der Märchen

Die Geschichte „Prinzessin Françoise und der Königliche Geschichtenerzähler“, geschrieben von François Maher Presley, soll in diesem Jahr lebendig werden und auf der Bühne zur „Burg der Märchen“ in Kriebstein uraufgeführt werden. Für diese Rolle sucht der Miskus-Verein als Veranstalter ein Mädchen, das Lust und Zeit für Proben und Auftritte als Prinzessin Françoise in diesem Festivaljahr hat. Ihren ersten öffentlichen Auftritt soll die Prinzessin bereits am Karfreitag (15. April) zur Saisoneröffnung an der Talsperre Kriebstein haben. Das Theaterstück „Prinzessin Françoise und der Königliche Geschichtenerzähler“ ist bei der „Burg der Märchen“ zum ersten Mal am 9. und 10. Juli zu sehen. Die Prinzessin hat dann ihren großen Auftritt.

Casting in Hainichen

Weitere Auftritte sollen folgen. Für die Bewerberinnen müsste also sicher sein, dass sie bei bereits fest stehenden Terminen auf jeden Fall dabei sein können. Die Bewerbungen mit kurzer schriftlicher Vorstellung, Angabe von Alter, Wohnort, Hobbys und einem Bild sind bis Ende Februar zu richten: via E-Mail an kontakt@miskus.de oder per Post an Geschäftsstelle Mittelsächsischer Kultursommer, Georgenstraße 19, 09661 Hainichen. Das Stichwort lautet jeweils „Prinzessin“. Anfang März gibt es ein Casting in der Miskus-Geschäftsstelle in Hainichen, wozu die Bewerberinnen eingeladen werden.

Von daz