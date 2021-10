Miskus zieht trotz Corona positive Bilanz für 2021

Rochlitz/Döbeln

Eine Zwischenbilanz des 28. Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) hat der Miskus-Verein jetzt in Rochlitz gezogen. Zwischenbilanz deshalb, weil das Programm noch bis in den Monat November hineinreichen wird.

23 000 Besucher

„Trotz aller schwierigen Umstände mit wechselnden Bestimmungen, Maßgaben und Hygieneregeln kann sich der Miskus schon jetzt über eine erfolgreiche Saison 2021 freuen“, fasste Vereinsvorsitzender Heribert Kosfeld zusammen. Bislang konnten die Festivalmacher nach eigenen Angaben insgesamt rund 23 000 Besucher bei 25 Veranstaltungen in mehr als 18 mittelsächsischen Orten begrüßen .

Besonders erfolgreich seien die Miskus-Kulturtage auf der Seebühne Kriebstein gewesen. Insgesamt rund 1800 Besucher hätten Mitte August die beiden Abendkonzerte „Akustik&Rock“ sowie „ABBA meets Bee Gees“ und das Familientheaterstück „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ auf der Seebühne erlebt. Dabei seien die Abendkonzerte mit jeweils rund 700 Besuchern bei den Gästen besonders gut angekommen. Die Konzerte waren damit unter Einhaltung der Corona-Auflagen ausverkauft.

Mehr Zuspruch erhofft

Zum ersten Mal war der Mittelsächsische Kultursommer im restaurierten Ostrauer Gasthof „Wilder Mann“ zu Gast. Die Kabarettistin Dagmar Gelbke und ihr Bühnenpartner Wolfgang Flieder hatten dort eine liebevolle Hommage für Helga Hahnemann geboten. Mit „Folk im Kloster“ und dem „Musikalischen Frühschoppen“ im Kloster Buch gab es zwei weitere Miskus-Premieren in der Region Döbeln, die, so die Organisatoren, von den Besuchern begeistert angenommen worden sind. Zwar hätte sich das Miskus-Team bei diesen als Ersatz für „Pipes, Drums & More“ eingeschobenen Veranstaltungen ein paar mehr Gäste gewünscht. Die Stimmung bei den Besuchern war um so besser.

Für das schon früher geplante Doppelkonzert mit dem Liedermacher Gerhard Schöne konnte ein neuer Termin gefunden werden, sodass es nicht ausfallen musste. Es wird nun am Feiertag, dem 3. Oktober, in der Waldheimer Kirche stattfinden. Weitere Höhepunkte der verlängerten Miskus-Saison sind zum Beispiel ein Auftritt der Chansonette Dorit Gäbler am 17. November in Seelitz und das Stück „Herzenssache – Die Gräfin Cosel und ihr Leibarzt“ am 25. November im Waldheimer Ratssaal.

Ausblick auf 2022

Auch ein Ausblick auf die Kultursommer-Saison 2022 ist möglich, da einige Höhepunkte der insgesamt 34 geplanten Veranstaltungen bereits feststehen. So gibt es gleich zu Beginn der Festivalsaison ein Wiedersehen mit dem „Lebendigen Fürstenzug“. Die vierte Auflage der Fürstentage in Rochlitz und Seelitz ist vom 17. bis zum 19. Juni 2022 geplant. Noch davor, am 11. Juni, wird zu Gospelrock in die Döbelner Nicolaikirche eingeladen, am 9. und 10. Juli steht die Burg der Märchen in Kriebstein auf dem Programm, eine Woche später sind „Pipes, Drums & More“ im Kloster Buch geplant, vom 12. bis 14. August nimmt der Miskus wieder die Seebühne Kriebstein für mehrere Veranstaltungen in Beschlag und Luther in Döbeln heißt es am 25. September.

Von Olaf Büchel