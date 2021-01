Missbrauch in Döbeln? Verteidigung rügt Beweise

Döbeln/Chemnitz

Material zum Nachdenken hinterließ Thomas H. Fischer im Amtsgericht Chemnitz. Der Rechtsanwalt verteidigt dort einen Döbelner, dem die Verbreitung, der Erwerb und der Besitz kinderpornografischer Schriften sowie der sexuelle Missbrauch eines Kindes zur Last liegen. Nach Informationen der DAZ ist er wegen Kinderpornografie vorbestraft. Die aktuellen Anklagepunkte um die Abbildungen sexueller Gewalt an Kindern – es handelt sich um Bilder und Videos, die den Missbrauch von Kindern zeigen – hat der 42-Jährige zugegeben. Diese hat die Polizei auf Datenträgern gefunden, die sie bei einer Durchsuchung der Wohnung des Döbelners sichergestellt hatte. Den Tatvorwurf des Missbrauchs bestreitet der Angeklagte.

Hier versucht Rechtsanwalt Fischer die Beweisführung zu torpedieren. Das mutmaßlich geschädigte Kind kann nicht vor Gericht aussagen, schätzen die Familienbetreuer der Volkssolidarität ein. Zu groß sei die Gefahr einer Retraumatisierung. Also hat Richterin Gudrun Trautmann, die Vorsitzende des Schöffengerichts, die Vernehmung des Kindes bei der Polizei in die Hauptverhandlung eingeführt, welche die Ermittler auf Video aufgezeichnet haben. Und das rügt der Verteidiger. Nach seiner Ansicht besteht nicht nur ein „Beweiserhebungsverbot“, sondern auch ein „Beweisverwertungsverbot“. Die Videovernehmung des Kindes war aus Sicht des Verteidigers also nicht rechtmäßig. Gleichwohl nannte Thomas H. Fischer auch den Zwiespalt, in dem sich die Verteidigung befindet. „Ich muss als Verteidiger die Rechte meines Mandanten schützen. Aber in diesem Verfahren ist ein Kind involviert, dessen Interessen ich auch zu berücksichtigen habe“, sagte er. Denn auch der Verteidiger will dem Kind eine Zeugenaussage ersparen.

Das ist aber nur ein Zwiespalt. Der andere betrifft das weitere Vorgehen der Verteidigung. So könnte sie beantragen, die auf Video aufgezeichnete Aussage des Kindes von einen Sachverständigen auf ihre Glaubhaftigkeit untersuchen zu lassen. Dann hat aber die Rüge keinen Sinn, in der es um das Beweiserhebungs- und Verwertungsverbot geht. Das ist nun die Materie, über die sich nun auch das Gericht Gedanken machen muss.

Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel