Missbrauchsbilder bringen Döbelner auf die Anklagebank

Döbeln/Chemnitz

In Ketten kommt der Angeklagte in den Gerichtssaal. Der 41-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft in der JVA Dresden. Brav gibt er seine Personalien an, als ihn Richterin Gudrun Trautmann, Vorsitzende eines Schöffengerichtes am Amtsgericht Chemnitz, danach fragt. Dann liest Staatsanwältin Dr. Tina Mende einen von zwei Anklagesätzen vor. Sehr detailliert beschreibt dieser Punkt für Punkt, was für strafbare Bilder und Videos die Polizei am 13. März 2020 in der Döbelner Wohnung des Angeklagten fand. Die Beamten durchsuchten diese mit richterlichem Beschluss.

Kinder sechs bis acht Jahre alt

Es beginnt mit Darstellungen, die nackte Jungen unter 14 Jahren zeigen, die sich umarmen. Im Vergleich zu dem, was folgt, ist das noch recht harmlos, wenngleich natürlich ebenso strafbar. Ein Dutzend Fotos und 15 Videos stellte die Polizei damals in der Wohnung des Angeklagten sicher, die auf Mobiltelefonen gespeichert waren. Bilder und Filme zeigen unter anderem Jungen im Alter von 6 bis 8 Jahren in sexualisierten Posen und bei erzwungenen sexuellen Handlungen. Auf einer Darstellung ist ein Kleinkind bei einer solchen sexuellen Handlung zu sehen. Das hat die Staatsanwaltschaft als Besitz kinderpornografischer Schriften angeklagt. Dazu kommt noch der Besitz jugendpornografischer Schriften, die sexualisierte Darstellungen von 14- bis 18-Jährigen zeigen. Jeweils ein Bild und ein Video mit solchen Motiven fand die Polizei im März ebenfalls beim Angeklagten.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Als Staatsanwältin Mende die zweite Anklage vorlesen will, unterbricht Rechtsanwalt Thomas H. Fischer den Vortrag. Der Verteidiger des Angeklagten stellt den Antrag, die Öffentlichkeit solange auszuschließen, wie die Staatsanwältin diese Anklage verliest. Sein Mandant bestreite diese Vorwürfe. Der Ausschluss ist laut Gerichtsverfassungsgesetz möglich, wenn „Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten, eines Zeugen oder eines durch eine rechtswidrige Tat Verletzten zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde.“ Rechtsanwalt Fischer begründet den Antrag auch mit dem Schutz des Opfers. Das Gericht folgt nach kurzer Beratung dem Antrag und schließt die Öffentlichkeit aus, solange die Staatsanwältin die zweite Anklage vorliest.

Sexfoto via Chat

Bei dieser geht es nach Informationen der DAZ um die Sexualstraftat an einem Kind, die der Angeklagte begangen haben soll. Unter den sichergestellten Bildern war eines, das aus einem Chat stammt, also einem elektronischen Nachrichtenausstausch via Computer oder Mobiltelefon. Bei dem Bild handelt es sich um die sexualisierte Darstellung einer Person unter 14 Jahren, die diese dem Angeklagten offenbar selbst geschickt hat. Diese Person wird in der Anklage namentlich erwähnt.

Die Tatvorwürfe der ersten, öffentlich verlesenen Anklage hat der 41-Jährige eingeräumt. Die anderen Tatvorwürfe will das Gericht an weiteren Verhandlungstagen aufklären. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel