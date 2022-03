Schirmenitz/Ostrau

Er soll den kleinen Jack-Russell-Mischling mit einem schaufelähnlichen Gegenstand geschlagen und anschließend unter Gartenabfällen lebendig begraben haben. Als die Polizei den Tatverdächtigen zuhause aufsuchen wollte, fand sie ihn leblos in seiner Wohnung vor. Die Ermittlungen zum Tod des 69-Jährigen hat die Polizeidirektion Dresden übernommen. Wie Polizeisprecher Marko Laske auf Nachfrage von lvz.de erklärt, hat die Polizei ein Todesermittlungserfahren eingeleitet, um zu klären, woran der Mann gestorben ist. Gleichzeitig soll eine Straftat ausgeschlossen werden.

Todesursache unklar

Noch ist unklar, ob der Mann gewaltsam ums Leben gekommen ist. „Der Verdacht einer Straftat liegt aktuell aber nicht vor“, erklärt Marko Laske. Dafür gebe es keine Hinweise. Ob der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist, muss ebenfalls noch untersucht werden. Zudem schließt die Polizei auch einen Suizid nicht aus. „Aber aktuell gibt es auch dafür keine Hinweise“, so der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Todesursache sind noch nicht abgeschlossen.

Ermittlungen gegen Tatverdächtigen werden eingestellt

Weil der Tatverdächtige verstorben ist, geht Dorothea Benndorf von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig davon aus, dass die Ermittlungen gegen den 69-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingestellt werden. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es der 69-Jährige“, sagt sie. „Es gibt keine anderen Hinweise oder Tatverdächtigen. Die Einstellung des Ermittlungsverfahren obliegt aber der Staatsanwaltschaft“, erklärt sie. Und dort liege der Fall bereits.

Der etwa fünfjährige Eddie, ein Jack-Russell-Mischling, erlebte grausame Qualen: Anfang März wurde der Hund auf einem Ablageplatz für Gartenabfälle in Schirmenitz in der Gemeinde Cavertitz (Kreis Nordsachsen) von einem Mann mit einem schaufelähnlichen Gegenstand geschlagen und anschließend mit Abfällen bedeckt. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und rief die Polizei. Innerhalb weniger Tage konnten die Beamten einen Tatverdächtigen ermitteln – den 69-Jährigen Mann, der nun leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurde.

Ostrauer Tierheim päppelt Eddie auf

Der kleine Eddie wurde von Kameraden der Feuerwehr Schirmenitz ins Ostrauer Tierheim gebracht. Seitdem wird er von den Mitarbeitern dort wieder aufgepäppelt. Der Jack-Russell-Mischling trug eine Kopfverletzung über dem rechten Auge davon. Die Wunde heilt und auch Eddie erholt sich nach und nach von dem, was er durchmachen musste. Zahlreiche Anrufe gab es in den vergangenen Tagen im Ostrauer Tierheim. Das Telefon stand nie still. Viele Menschen wollen dem kleinen Kerl ein neues Zuhause geben. „Wir haben jemanden gefunden“, sagt Tierheim-Chefin Marlies Przybilla. Eine besonders engagierte Frau habe sich vom ersten Augenblick an um Eddie bemüht. „Sie ist 600 Kilometer weit gefahren, um ihn kennen zu lernen, hat Körbchen und Spielzeug dabei gehabt. Und das, obwohl sie nicht wusste, ob sie den Hund bekommt“, sagt die Tierheim-Chefin.

Der kleine Eddie wird im Ostrauer Tierheim aufgepäppelt. Tierheim-Mitarbeiter wie Patricia Tatzelt kümmern sich um den Jack-Russel-Mischling. Quelle: Sven Bartsch

Ein paar Tage bleibt der kleine Jack-Russell-Mischling noch da. Noch sind die Wunden nicht ganz verheilt. Doch voraussichtlich nächste Woche kann er in sein neues Zuhause gegeben werden. „Ich bin froh, dass er soweit weg vermittelt wird“, sagt Marlies Przybilla. Zu groß war die Aufmerksamkeit für den kleinen Hund in den vergangenen Tagen. Eddie ist nun auch ganz offiziell im Besitz des Ostrauer Tierheims. Von der Polizei bekam die Tierheim-Chefin alle Unterlagen des Hundes überreicht. „Die Familie des verstorbenen Hundehalters hat uns alle Rechten und Pflichten übertragen.“ Damit ist der Weg frei, den kleinen Eddie zu vermitteln.

Happy End für Eddie

Einen bitteren Beigeschmack hat der Trubel um den Jack-Russell-Mischling für Marlies Przybilla dann aber doch: „Es gab für Eddie so viele Bewerber, aber für unsere vielen anderen Tiere hier interessieren sich nur wenige Menschen“, sagt sie. Das stimmt sie und ihre Mitstreiter im Tierheim traurig. Trotzdem sind alle froh, dass der kleine Eddie nach allem, was er erlebt hat, sein Happy-End bekommt. „Er ist ein Sonnenschein“, sagt die Tierheim-Chefin über ihren Schützling. „Er ist hibbelig und trotz, dass er etwas so Schlimmes durch Menschenhand erlebt hat, uns gegenüber so vertrauensvoll.“

Von Stephanie Helm