Schirmenitz/Ostrau

Am Freitag teilte die Polizeidirektion Leipzig mit, einen Tatverdächtigen im Fall des misshandelten Hundes in Schirmenitz in der Gemeinde Cavertitz ermittelt zu haben. Jetzt gibt es eine dramatische Wendung in dem Fall: Der 69-jährige Mann, gegen den die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Vor diesem Hintergrund hat die Polizeidirektion Dresden ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigt Pressesprecher Marko Laske auf Nachfrage von lvz.de. „Ein Selbstmord steht aktuell nicht in Rede“, so Laske.

Geschlagen und lebendig vergraben

Vor einer Woche durchlitt ein Jack-Russel-Mischling ein Martyrium. Auf einem Ablageplatz für Gartenabfälle in Schirmenitz in der Gemeinde Cavertitz wurde das Tier durch mit einem schaufelähnlichen Gegenstand geschlagen und anschließend mit Abfällen bedeckt. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und rief die Polizei. Von da an fahndete die Polizei nach dem bis dato unbekannten Täter. Nach etlichen Hinweisen, die sowohl bei der Polizei als auch beim Ostrauer Tierheim, wo der Jack-Russel-Mischling nach dem Vorfall in Obhut gegeben wurde, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich dabei um den 69-Jährigen, der nun leblos aufgefunden wurde.

Die Tierheimmitarbeiter in Ostrau gaben dem Jack-Russel-Mischling, der etwa vier bis fünf Jahre alt ist, den Namen Eddie. Die Kopfverletzung, die der Hund über dem rechten Auge davon trug, heilt allmählich. Tierheimchefin Marlies Przybilla beschreibt den Jack-Russel-Mischling als „ganz lieb“. Sie staunt, dass er nach allem, was er erlebt hat, noch immer ein solches Vertrauen in die Menschen um sich herum hat. „Er hatte so ein Glück, dass er zu uns gekommen ist“, sagt sie. Jetzt könne sein Leben nur noch besser werden.

Der kleine Eddie wird im Ostrauer Tierheim umsorgt. Unter anderem Tierheim-Mitarbeiterin Patricia Tatzelt kümmert sich um den Jack-Russel-Mischling. Quelle: Sven Bartsch

Seit dem der Vorfall bekannt geworden ist, gab es zahlreiche Anfragen von Menschen, die den kleinen Eddie bei sich aufnehmen und ihm ein neues Zuhause geben möchten. Doch noch ist der Hund nicht zur Vermittlung freigegeben. „Er muss erst einmal runterkommen, sich beruhigen und das, was ihm zugestoßen ist, verdauen.“ Die Tierheimmitarbeiter wollen den Jack-Russel-Mischling erst einmal besser kennen lernen. Erst dann, soll für ihn ein neues Zuhause gesucht werden. Er soll in die richtigen Hände gegeben werden. Zu Menschen mit besonderem Herzblut.

Von Stephanie Helm