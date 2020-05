Mit Abstand auf die Edelstahl-Schaukel in Waldheim

Waldheim

Aber nur mit Abstand! In Waldheim dürfen die Kinder seit Mittwoch wieder auf den Spielplatz. Es gibt aber einiges zu beachten.

Mike Mende hat jetzt den Sandkasten für seine Enkelin. Als Bauhofleiter Dennis Zimmermann die Pläne zur Umgestaltung der Spielplätze „Am Zänker“ und an der Hauptstraße im September vergangenen Jahres im Technischen Ausschuss vorstellte, merkte AfD-Stadtrat Mende an, dass ein Sandkasten fehle. Seine Enkelin spiele gern im Sand. Für Förmchen und Burgen sei aber der grobe Fallschutzkies um die Spielgeräte nicht geeignet. Also versprach die Stadt, auch eine Ecke mit feinem Sand einzurichten.

Abstand auf dem Spielplatz. Darauf weist das Schild hin, das Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst zeigt. Quelle: Sven Bartsch

Das ist auf dem neuen Spielplatz an der Hauptstraße nun geschehen. Dort glänzt viel Edelstahl. Denn aus diesem haltbaren Material bestehen Schaukel, Kletterturm, Rutsche und auch Mina, die Federmaus, ist teilweise aus Edelstahl gefertigt. Das ist nicht nur haltbarer, als Holz. „Es hat auch den Vorteil, dass wir Schmierereien leichter entfernen können“, sagt Dennis Zimmermann. Denn auch damit haben die Leute vom Bauhof leider immer mal wieder zu tun. Während der Corona-Sperre waren immer mal wieder neue Absperrbänder um die Spielplätze zu ziehen, weil die alten unerlaubt entfernt wurden. Auch Bäume pflanzten die Mitarbeiter und säten Gras ein, wie auf dem Spielplatz an der Hauptstraße. Auf diesem ist zudem die Doppelschaukel erhalten geblieben, die sich die Richzenhainer Feuerwehrleute gewünscht haben, deren Gerätehaus in unmittelbarer Nachbarschaft steht.

Auf allen 15 Waldheimer Spielplätzen haben die Bauhofmitarbeiter am Dienstag nach dem Rechten gesehen und Schilder angebracht. Auf den stehen die Spielregeln. So ist beim Spielen ein Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten. Da kommt es also auf die Disziplin in der Schlange am Rutschturm an. Nur wer keine Symptome hat, die auf Covid 19 hindeuten, darf die Waldheimer Spielplätze betreten. Zu den Symptomen gehören beispielsweise Husten, Fieber und Halsschmerzen. Kontakt zu Risikogruppen ist zu vermeiden. Zur Risikogruppe gehören Personen über 60 Jahren oder solche mit einer Vorerkrankung. Nach dem Spielplatzbesuch sollen die Kinder die Hände waschen. Zudem regt die Stadt an, auf den Spielplätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Der neugemachte Hauptstraßenspielplatz hat sogar ein Telefon. Das besteht ebenfalls aus Edelstahl. Es funktioniert nach dem Prinzip des Sprachrohrs auf alten Schiffen. Ein dickes PE-Rohr liegt unter dem Fallschutzkies. Damit kein Viehzeug rein kriecht, ist in dem Trichter zum Sprechen und Hören ein Gitter eingeschweißt. Natürlich eins aus Edelstahl.

Von Dirk Wurzel