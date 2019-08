Döbeln

Der Besuch am Grab ihres Mannes auf dem Döbelner Friedhof war ein lang gehegter Herzenswunsch der älteren und behinderten Frau. Sie gehörte zu den ersten beiden Fahrgästen eines in hiesigen Breiten ungewöhnlichen Gefährtes. Mit der Fahrradrikscha des Caritas-Verbandes im Dekanat Meißen wurde die Dame durch die Stadt und zum Friedhof kutschiert. Auch eine andere schwer kranke Frau kam auf diese Weise nach langer Zeit mal wieder raus in die Stadt. Die Fahrradrikscha mit dem roten Dach könnte in Döbeln bald zum Stadtbild gehören. Denn geht es nach Laura Gutschow, Projektmitarbeiterin bei der Caritas in Döbeln, dann rollte das moderne mit einem Elektromotor unterstützte Dreirad viel öfter durch die Region.

Förderung bürgerlichen Engagements

Diese Woche sah sich Oliver Schenk, Chef der Sächsischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europa-Angelegenheiten, in Döbeln das Projekt und eine weitere Idee der Caritas in der Region an. „In der Region Döbeln soll bürgerschaftliches Engagement weiter gefördert werden“, kündigte er an. Dabei geht es zum einen um die elektromotorgestützte Fahrradrikscha, mit der Ausfahrten mit Menschen im höheren Alter und insbesondere mit Pflegebedarf ermöglicht und somit die Lebensqualität der Betroffenen verbessert und pflegende Angehörige entlastet werden können. Zum anderen wird ein vom Caritasverband Meißen bereits entwickeltes Konzept für kleine selbstbestimmte Pflegewohngemeinschaften umgesetzt, wobei die Bevölkerung, Wohnungsanbieter und potenzielle Nutzer informiert und bei der Gründung einer solchen WG begleitet werden.

Rikscha-Fahrer ausgebildet

Fünf ehrenamtliche Rikscha-Fahrer stehen in Döbeln, Leisnig und Waldheim bereit und sind nach einem speziellen Fahrsicherheitstraining schon fit für das Chauffieren mit der Rikscha. Es handelt sich um junge Frauen zwischen 24 und 32 Jahren und einen 64 Jahre alten Mann. Vier der ehrenamtlichen Rikscha-Fahrer in dem Caritas-Projekt sind Mitglieder des Döbelner Treibhausvereins. So hat auch Treibhaus-Geschäftsführerin Judith Schilling das Fahrsicherheitstraining mit dem Gefährt gerade absolviert und darf jetzt Menschen mit Pflegebedarf in Döbeln und Umgebung mit der Rikscha ausfahren. „Ich könnte mir mehrmals im Monat solche Einsätze vorstellen. Da meine Großeltern weit weg leben, fehlt mir der Kontakt zur älteren Generation. Das kann ich mit der Rikscha ändern. Zudem fahre ich sehr gern Fahrrad“, sagt Judith Schilling zu ihren Beweggründen.

Judit Schilling (r.) hat das Fahrsicherheitstraining mit der Rikscha absolviert. Quelle: Gerhard Schlechte

Laura Gutschow und ihre Kollegen von der Caritas bieten den ehrenamtlichen Rikscha-Fahrern ein kostenfreies Fahrsicherheitstraining mit dem Gefährt sowie Schulungen zu Kommunikation sowie zu Erkrankungen im Alter an. Es soll sich dabei eine dauerhafte Ehrenamtsgruppe bilden. Auch eine kleine Aufwandsentschädigung gibt es. „Denn wir wollen nicht, dass die Ehrenamtlichen noch Geld drauflegen müssen, wenn sie zum Ehrenamt fahren“, sagt Astrid Winkler, Geschäftsführerin des Caritas Verbandes Meißen, der im Raum Meißen, Torgau, Oschatz und Döbeln 60 hauptamtliche und 400 ehrenamtliche Mitarbeiter hat.

„Solche Projekte schaffen neue Perspektiven und Chancen“

In der Staatskanzlei von Staatsminister Oliver Schenk laufen für das Demografieförderprogramm die Fäden zusammen. „Solche Projekte schaffen neue Perspektiven und Chancen“, sagt er und bemerkt. Beim Thema Lebenserwartung hätten sich Ost und West seit der Wiedervereinigung komplett angeglichen und wir gewinnen jeden Tag sechs Stunden Lebenszeit hinzu, weil die Lebenserwartung von Jahr zu Jahr um zwei bis drei Monate steigt. Doch die Gesellschaft muss sich im Gegenzug auch den Aufgaben stellen, die sich mit dem Älterwerden ergeben“, so Oliver Schenk.

Ausstellung im Café Courage

Im Rahmen der beiden Döbelner Caritas-Projekte soll auch mit der Bevölkerung über gesellschaftliche Altersbilder diskutiert werden. Deshalb läuft vom 3. bis 20. September im Café Courage des Treibhausvereins in Döbeln eine Ausstellung über Altersbilder. Dieser wird am 3. September um 19 Uhr eröffnet. Am 18. September um 19 Uhr wird in dem Rahmen die Dokumentation „Auf der Suche nach dem Glück im Alter“ vorgestellt.

Von Thomas Sparrer