Mit Business statt Bikini zur Roßweiner Schulfestkönigin

Roßwein

„Fünf, sechs, sieben, acht!“ Draußen fegt der abendliche Februarwind um das Dorfgemeinschaftshaus in Haßlau, drinnen im Warmen ertönt der Sommerhit aus dem Jahr 2017. „Despacito“ gibt drei jungen Frauen den Takt vor, zu dem sie sich bewegen – das eigene Spiegelbild immer im Blick. Zwei von ihnen sind Anwärterinnen auf den Titel der diesjährigen Roßweiner Schulfestkönigin, der am 11. Juli im Rahmen des 45. Schul- und Heimatfestes wieder vergeben wird. Unter Anleitung von Carolin Schrein – Schulfestkönigin von vor zehn Jahren – proben Nadine Pallat und Jennifer Kluge, wie sie sich ansprechend präsentieren können. Eigentlich sind sie zu dritt, die Kandidatinnen, doch Maren Höhn kann zur heutigen Probe nicht dabei sein. Kein Problem – es wird noch viele Treffen geben.

Tanzen, Reden, Anprobieren

Alle zwei Wochen finden die Frauen zusammen – zum Tanzen, zum Reden, für Anproben oder auch für die Probefrisur. Caroline Schrein und ihre Mutter Andrea Leonhardt vom Haßlauer Karnevalsclub haben auch für diese Wahl wieder die Betreuung der Mädels übernommen. Briefen sie in Sachen Auftritt, Choreografie, Kleidung. Carolin Schrein weiß aus eigener Erfahrung, worauf es ankommt – als 18-Jährige bekam sie die Krone beim Roßweiner Schul- und Heimatfest und durfte die Stadt dann fünf Jahre lang bei offiziellen Anlässen repräsentieren.

„Wir suchen bei dieser Wahl eine gute Botschafterin, jemanden, der seiner Stadt zugewandt ist“, sagt Roßweins Kulturfrau Ines Lammay, die für Organisation der Wahl zuständig ist. Auf Veranstaltungen der Stadt – wie dem Ehrenamtstag, dem Neujahrsempfang, dem Weihnachtsmarkt beispielsweise kommt die Schulfestkönigin traditionell zum Einsatz.

Weder groß noch schlank? Egal!

Nadine Pallat, mit 33 Jahren die Erfahrenste im Bund der Kandidatinnen, hat eine Weile gebraucht, bis sie sich entschließen konnte, bei der Wahl mitzumachen. Seit 16 Jahren lebt sie in Roßwein, kam mit ihrem damaligen Freund in die kleine Stadt, die sie inzwischen als ihre Heimat betrachtet. Ursprünglich stammt sie aus Leisnig, doch leben möchte sie nirgendwo anders mehr als in Roßwein. „Ich fühle mich so wohl hier, es ist gemütlich und für Kinder und Familien wird so viel gemacht“, schwärmt die Bürokauffrau, die in Döbeln bei Scholz Recycling arbeitet und zwei kleine Söhne hat. Inzwischen hat sie mit ihrem Lebenspartner sogar ein Haus in Roßwein gebaut.

Ihre Familie ist es auch, die den letzten entscheidenden Ruck für die Teilnahme an der Wahl gegeben hat. „Sie stehen hinter mir und machen es erst möglich, dass ich dabei sein kann.“ Dabei hätte Nadine Pallat von sich aus wohl eher keine Bewerbung abgeschickt – auch wenn sie die Aktion schon vor zehn Jahren gut fand. „Ich bin weder groß noch schlank“, sagt sie und schmunzelt. Doch Carolin Schrein, die sie nicht nur von der Wahl 2010, sondern auch aus einem gemeinsamen Geburtsvorbereitungskurs kennt, machte ihr die Bewerbung schmackhaft.

Bikini-Auftritt nicht mehr zeitgemäß

Ein ganz entscheidender Pluspunkt war, dass es erstmals keinen Auftritt im Bikini mehr gibt. Der ist abgeschafft worden und zwar nicht nur, weil auch die Miss-Germany-Wahl darauf verzichtet, sondern weil alle Beteiligten in Roßwein diesen Programmpunkt nicht mehr zeitgemäß fanden. Ines Lammay freut das. „Die Frauen zeigen sich in drei Outfits – Business, Freizeit und festlich.“ Das entspräche auch viel eher der Realität des Schulfestköniginnen-Alltags: Niemals musste sich eine der Frauen bislang bei einem Anlass in Bademode zeigen, weshalb dann eigentlich bei der Wahl? Eine große Herausforderung gibt es dennoch für Nadine Pallat: Die ansprechende Bewegung nach Musik. „Ich tanze gar nicht“, sagt sie und lacht. „Und das hier ist schon ein bisschen anders, als in der Disko mal mit dem Hintern wackeln.“

Von Manuela Engelmann-Bunk