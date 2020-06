Mit Drogen und ohne Führerschein in Roßwein unterwegs

Roßwein

Am späten Samstagabend fiel Polizisten in Roßwen gegen 22.20 Uhr ein sehr langsam fahrender Motorradfahrer (20) auf. In der Stadtbadstraße stoppten sie den Biker und stellten nach einem Drogenschnelltest fest, dass der 20-Jährige offenbar unter Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen war. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass das am Motorrad Yamaha angebrachte Kennzeichen nicht an dieses Fahrzeug gehörte. Einen gültigen Führerschein konnte der Kradfahrer auch nicht vorweisen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Von daz