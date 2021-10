Mit Geige, Orgel und Flöte: Musikalische Andachten beginnen in Waldheim

Waldheim

Die Konfession spielt bei dieser Veranstaltung keine Rolle, obschon die katholische Gemeinde „St. Paulus“ in Waldheim dazu einlädt. Alle interessierten Personen sind unabhängig von einer Glaubensrichtung zu der etwa halbstündigen Andacht eingeladen, die katholische und evangelische Christen gemeinsam gestalten.

Bei dieser Form der Besinnung geht es um ein kurzes Innehalten, Ausruhen und eine Anregung zum Nachdenken am Wochenschluss. Dazu erklingen Musikstücke für Orgel, Flöte und Violine. Und wer an diesem Tag verhindert ist, erhält die Gelegenheit, ab sofort jeden ersten Freitag im Monat um 18 Uhr an der musikalischen Andacht in Waldheim, Schillerstraße 14 teilzunehmen. Es startet also eine neue Veranstaltungsreihe in Waldheim.

Musikalische Andacht in der Katholischen Kirche Waldheim am Freitag, dem 5. November um 18 Uhr, an der Schillerstraße 14 in Waldheim. Rückfragen können im katholischen Pfarramt in Leisnig unter 034321/ 696386 gestellt werden.

Von daz