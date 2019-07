Döbeln

Statt „Fridays For Future“ lieber Mittwochs für die heimische Umwelt. 20 junge Leute zwischen 8 und 19 Jahren griffen gestern für mehrere Stunden zu Müllsack und Gummihandschuhen, um in der Stadt und vor allem auf Spielplätzen Müll zu sammeln.

Aufgerufen hatten zu der Ferienaktion die Schülergruppe „Jugend für Morgen“ und der Döbelner City Club am Körnerplatz. „Wir wollten mit unserer Gruppe eine Müllsammelaktion für die Umwelt in Döbeln organisieren“, sagt Michell Finsel-Mitschke von „Jugend für Morgen“. „Und wir hatten eine Müllsammelaktion bei uns im Ferienplan aufgenommen, ergänzt Jennifer Langner, die Leiterin des City Clubs. Als beide von ihren parallelen Plänen für die Umweltaktion erfuhren, beschlossen sie die Aktion gemeinsam durchzuführen. „Jugend für Morgen“ kümmerte sich um die Plakate. Der City Club trommelte seine Clubbesucher zusammen.

20 motivierte junge Leute

So standen am Mittwochvormittag 20 junge Leute startbereit im Cityclub, nahmen die bereitgestellten Gummihandschuhe und Müllsäcke in Empfang und zogen los. „Wir wollen besonders auf ein paar Spielplätzen Müll einsammeln“, sagen Michelle Finsel-Mitschke und Emilia Loschinski von „Jugend für Morgen“. Joanna (13) und Leon (29) von der Schlossbergschule sind als City Club-Besucher gern dabei. Beide haben noch Tom und Anna (8) mitgebracht.

Gino, Florentine, Yannis und Laura (alle 14) haben die Plakate für die Müllsammelaktion am Lessing-Gymnasium gesehen. Die vier gehören einer Gruppe an, die in den Ferien auch nach Chemnitz zu „Fridays For Future“ fährt. „Dort wird auch gehandelt und nicht nur demonstriert. So werden in den Ferien etwa Stadtbäume gegossen. Doch nützlich machen, können wir uns auch hier“, sagen die vier Schüler.

Spontanes Eis als Dankeschön

Auf dem Spielplatz „Specks Hof“ in der Innenstadt fängt die 20-köpfige Gruppe gemeinsam an. Dann teilen sie sich auf, wollen in Döbeln-Nord den Spielplatz säubern sowie den an der Wappenhenschanlage und Müll an Stellen einsammeln, die ihnen auf dem Schulweg immer wieder auffielen. Martin Weißflog vom Bioladen „Einklang“ in der Ritterstraße“ freut sich über die Aktion. Spontan spendiert er der den Teilnehmern ein Eis.

„Künftig könnten wir solche Aktionen im Frühjahr und im Herbst wiederholen“, sagt Jennifer Langner vom City Club.

Evangelischer Kindergarten beteiligt sich

Auch die Kinder vom Evangelischen Kindergarten Döbeln schlossen sich dem Aufruf der Schüler an. Weil ab am Mittwoch eine ärztliche Untersuchung im Kindergarten angesetzt war, wurde die Müllsammelaktion auf Dienstag vorgezogen. Mutti Susann Gasse hatte Müllsammeltüten vorbereitet und diese mit den Kindern beklebt. So wurde gleichzeitig das Thema Mülltrennung besprochen. Dann zogen 30 Kinder samt Erziehern los, um rund um den Spielplatz in den Klostergärten Müll und mit spitzen Fingern in viel zu großen Gummihandschuhen Zigarrettenkippen einzusammeln. Mit kindlicher Begeisterung befreiten die Steppkes das Spielplatzumfeld auch von Kronkorken, Papier, Bananenschalen, Pfandflaschen und einer alter rostigen Schaufel. Auch Cedric, der im Rollstuhl sitzt, half begeistert beim Müllsuchen und auflesen mit und wurde von den Freunden aus seiner Gruppe unterstützt.

Die Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen (EKM) und die Entsorgungsgesellschaft Döbeln hatten von der Umweltaktion erfahren und bedankten sich mit einem großen Paket mit Infomaterial, Malheften und kleinen Spielsachen rund ums Thema Umwelt und Mülltrennung bei den Kindergartenkindern. Landratsamt und EKM bieten Kindergärten und Schulen zum Thema Umwelt und Müllvermeidung zudem weitere Projekte und Unterstützung an.

Kommentar: Fridays For Future auf dem Spielplatz Umweltschutz sollen die mal den Erwachsenen überlassen. Das hatte FDP-Chef Christian Lindner zu den Schülern von Fridays For Future gesagt und zwischenzeitlich revidiert. Denn wenn sich Kinder und Jugendliche für eine saubere Umwelt stark machen, ist das eine tolle Sache. Und wenn sie das nicht nur beim Schulstreik mit Plakaten sondern auch mit Müllbeutel und Gummihandschuhen im Wohnumfeld zeigen, ist das noch besser. Viele Erwachsene stehen den jungen Leuten, die mehr Klimaschutz fordern, eher skeptisch gegenüber. Die gut behüteten jungen Leute sollen erst mal vor der eigenen Haustüre kehren. Das haben 20 Jugendliche und am Dienstag 30 Kindergartenkinder schon mal übernommen. Und dass die Kinder und Jugendlichen dabei auf den Spielplätzen und dort ganz besonders rund um die Bänke, auf denen die Eltern sitzen, Unmengen von Kronkorken und vor allem ekeligen Zigarettenkippen finden, ist irgendwie bezeichnend. Wenn ich das nächste Mal von scheinbar weisen erwachsenen Menschen Kritik höre, weil sich Kinder für Klimaschutz und eine sauber Umwelt einsetzen, dann werde ich mir die Zigarettenkippen und Bierflaschenkronkorken vor Augen führen, die manche Erwachsen auf dem Spielplatz hinterlassen, während sie ihre Kinder beaufsichtigen und vielleicht dabei heftig die Friday-For-Future-Bewegung kritisieren. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer