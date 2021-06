Mit Haftbefehl – Gericht jagt mutmaßlichen Buschräuber aus Döbeln

Döbeln

Er ließ alle mal wieder warten. Staatsanwältin, Schöffen, die Vorsitzende Richterin, die Urkundsbeamtin und sogar seinen Pflichtverteidiger. Einem 60-jährigen Döbelner liegen diesmal Raub und Diebstahl zur Last. Erst im November vergangenen Jahres hatte er im Amtsgericht Döbeln insgesamt achteinhalb Monate Haft ohne Bewährung für diverse Langfingereien in Döbeln kassiert. Damals konnte das Gericht auch erst im dritten Anlauf die öffentliche Hauptverhandlung starten, denn zwei vorangegangene Termine im September und Oktober 2020 schwänzte der Mann. Zur Verhandlung im Oktober habe er nicht kommen können, weil er eine Darmgrippe gehabt habe.

Im Gebüsch aufgelauert

Brisant: Drei Wochen nach der ersten geplatzten Verhandlung im September soll er das Verbrechen begangen haben, das ihm nun zur Last liegt. Die Polizeidirektion Chemnitz wandte sich im Oktober vergangenen Jahres mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Demnach hatte ein Unbekannter einer Frau aufgelauert, die die Waldheimer Straße entlang lief. Er sei aus dem Gebüsch gesprungen und habe ihr die Handtasche entrissen. Die Rentnerin büßte 150 Euro und ihre Dokumente ein.

Erstmal die Polizei vorbei geschickt

Als Tatverdächtigen konnte die Polizei später den 60-Jährigen ermitteln. Fremde bewegliche Sachen mit Gewalt wegzunehmen, ist in Deutschland als Raub strafbar. Mindestens ein Jahr Haft sieht das Gesetz als Strafe für dieses Verbrechen vor. Des Raubes hat die Staatsanwaltschaft auch den Döbelner angeklagt und das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Christa Weik wollte diese Anklage eigentlich am Montag verhandeln. Weil der Angeklagte nicht erschien, schickte die Richterin zunächst die Polizei vorbei. „Die Beamten trafen ihn nicht an. Nach Aussage von Nachbarn habe der Angeklagte das Haus gegen 7.30 Uhr verlassen“, sagte Richterin Weik über den vergeblichen Versuch, den Prozess-Schwänzer ins Gericht zu schaffen.

Angeklagter womöglich spielsüchtig

So zündete das Gericht nun die nächste Stufe. Es erließ einen Sitzungshaftbefehl. Der Mann kommt auf die Fahndungsliste und sobald ihn die Polizei festnimmt, geht es zur Haftrichterin oder zum Haftrichter. Diese Richter eröffnen dem Mann den Haftbefehl, der dann bis zum nächsten Verhandlungstermin in Untersuchungshaft kommt. Richterin Weik diktierte für den Haftrichter noch ins Protokoll, dass das Döbelner Schöffengericht widerspricht, den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen.

Der 60-Jährige soll sich gerne in Spielhallen aufhalten, womöglich ein Suchtproblem mit dem Glückspiel an Automaten haben. In seiner Stammspielothek habe er auch geklaut. Das ist eine weitere Anklage, die das Gericht am Montag zusätzlich zum Raub verhandeln wollte.

Von Dirk Wurzel