Mit Herzblut für den Nachwuchs: Heiko Winkler übernimmt das Zepter

Ostrau

Seit wenigen Tagen hat der Kinderförderverein Ostrau einen neuen Vorsitzenden: Der 46-jährige Heiko Winkler übernahm das Zepter von Heike Grundmann und steht fortan an der Spitze des Vereins – aber nur auf dem Papier, wie er selber sagt. Denn beim Kinderförderverein passiert alles Hand in Hand. „Fast jede Stelle ist doppelt besetzt, so dass wir alle Aufgaben auf mehreren Schultern verteilen können“, erklärt der Ostrauer. Heike Grundmannbleibt dem Verein ebenfalls erhalten, ist seine Supporterin, wie er liebevoll sagt.

Leidenschaftlicher Koch – auch im Wilden Mann

Schon seit der Gründung des Vereins im Jahr 2005 – damals noch als Schulförderverein, um die Ostrauer Mittelschule zu retten – ist Heiko Winkler mit dabei. Auch wenn die Schule zwei Jahre später geschlossen wurde, die damaligen Engagierten blieben bei der Sache und waren ab Oktober 2008 Kinderförderverein.

Gemeinsam mit seiner Frau Anja leistet Heiko Winkler seit jeher seinen Dienst für die Gemeinde. Neben seinem Engagement im Förderverein, ist er auch Teil der Original Jahnataler Blasmusik – als Spieler des Tenorhorns und als Schriftführer im Vorstand. „Seit 1987 bin ich dabei, habe vor meiner eigenen Jugendweihe auf der von anderen gespielt“, erinnert er sich. Im Verein Kulturdenkmal Wilder Mann tritt er vor allem als Koch in Erscheinung, ob beim Gulasch kochen oder hinter dem Grill. Apropos Kochen: „Ich bin leidenschaftlicher Koch – seit der AG Kochen in der 4. Klasse“, schmunzelt der 46-Jährige. Nach der Schule ergatterte er eine Ausbildungsstelle als Koch, dann kam die Wende und sein Ausbildungsbetrieb war Geschichte. „Daraufhin machte ich was solides und wurde Kaufmann im Einzelhandel. 20 Jahre lang hab ich das gemacht, bis ich mich mit 40 noch einmal umentschied.“ Er machte eine erneute Ausbildung, diesmal zum Verwaltungsfachangestellten. Eine gute Entscheidung, wenn die Lehrzeit auch „das Härteste war, was ich je gemacht habe.“

Den Schelm im Nacken

Ob er jemals die Ruhe genießen und einfach nichts machen kann? Seine Frau schüttelt energisch den Kopf. Engagiert er sich nicht in einem der Vereine, wuselt er zuhause oder im Garten herum. „Ich baue Wein an. 15 bis 20 Liter kommen da jedes Jahr rum. Manchmal kann man ihn sogar trinken“, erzählt er selbstironisch. „Und du stellst deine eigene Wurst her“, wirft seine Frau ein. „Die schlesische Bratwurst letztes Weihnachten war super“, sagt er. Hinter all dem Witz und Schelm, der Heiko Winkler im Nacken sitzt, erkennt man schnell seinen Ansporn. „Du weißt nur, was du isst, wenn du’s selber machst“, sagt der Familienvater.

So ähnlich könnte man seine Motivation, neuer Vorsitzender des Kinderfördervereins zu sein, auch verstehen. Dabei will er nicht alle Strukturen auf den Kopf stellen, dafür aber neue Ziele verfolgen. „Wir wollen uns verjüngen, neues Blut reinbringen. Fast von Anfang an sind die selben Leute im Verein. Keiner von uns hat noch Kinder in den Ostrauer Einrichtungen.“ Dass Eltern oder auch Großeltern, deren Kinder oder Enkel derzeit die Ostrauer Grundschule oder Kindertagesstätten besuchen, sich beteiligen wünscht sich Heiko Winkler ganz besonders.

„Wir wollen neues Blut im Verein“

„Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Gemeinde, Eltern und anderen Vereinen“, bringt Heiko Winkler die Arbeit des Fördervereins auf den Punkt. Überall dort, wo Kinder und Jugendliche agieren, will der Verein unterstützend tätig sein. „Manchmal wissen wir gar nicht, welcher Verein vielleicht gerade etwas für seine Kinder- und Jugendarbeit benötigt. Dabei könnten wir dort helfen.“ Konkret sieht das dann so aus: Egal ob vom Verein organisierter Weihnachtsmarkt oder die Beteiligung am Kartoffelfest oder an der Halloweenparty – Geld, das eingenommen wird, fließt zugunsten der Kinder in Ostrau.

Rund 20 Mitglieder zählt der Verein aktuell, darunter auch zwei Schüler. Eine Hand voll neue Leute haben erst kürzlich den Weg zum Verein gefunden. „Wir hören oft, was Lehrer und Erzieher beschäftigt, dabei wollen wir auch wissen, was Eltern und Schüler umtreibt“, fasst es Heiko Winkler zusammen.

Von Stephanie Helm