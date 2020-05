Mit Hygienekonzept zurück in die soziale Arbeit – Jugendhaus Roßwein will wieder öffnen

Roßwein

So schnell wie möglich sollen nach zweimonatiger Corona bedingter Zwangsschließung die Türen des Roßweiner Jugendhauses wieder offen stehen – für Kinder und Jugendliche. Um dafür die Genehmigung vom Landratsamt und Stadt zu bekommen, hat der Verein gemeinsam mit seiner Sozialarbeiterin ein Hygieneschutzkonzept erarbeitet, mit dem man sich auf die herrschenden Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einstellen kann.

Viele kleine und große Einschränkungen

Es sind viele kleine Dinge, die beachtet werden müssen. Natürlich gibt es das Desinfektionsmittel am Eingang. Gleichzeitig werden sich maximal fünf Kinder im Haus aufhalten dürfen. Genutzt werden vorerst nur Tischtennisraum und das Kinderzimmer. Es herrscht nicht nur Mundschutzpflicht auch für die Kinder, sondern es wird auch eine Anwesenheitsliste geführt werden. Und jeder muss sein eigenes Federmäppchen mitbringen, damit vielleicht doch auch mal gemeinsam gebastelt werden kann. „Kartenspielen geht natürlich erst einmal nicht“, sagt Sozialarbeiterin Nicole Schröder, die sich schon Gedanken gemacht hat, welche Art von Beschäftigung möglich sein wird. Hausaufgabenhilfe wird es wieder geben. Und sie will viele Aktivitäten ins Freie verlagern.

Denn auch die Küche wird zunächst nicht genutzt werden können, was sich auch auf das Mampferia-Projekt auswirkt. Für das hat der Verein gerade die Ausschreibung der zweiten Sozialarbeiterstelle laufen und die Frist jetzt auch noch einmal bis zum 22. Mai verlängert. Am 1. Juni soll die neue Kraft dann starten. Wahrscheinlich ist dann auch noch kein gemeinsames Kochen möglich. „Aber die neue Kollegin oder der neue Kollege kann auf jeden Fall schon Projektideen entwickeln und sich dem Garten widmen, denn das gehört ja auch zum Mampferia-Projekt dazu“, sagt Vereinschefin Isabel Spickenreuther.

Finanziell am Limit

Wie viele andere Vereine auch ist das Jugendhaus mittlerweile finanziell am absoluten Limit angekommen. Aufgrund der Zwangsschließung konnten keine Veranstaltungen und Konzerte stattfinden – die die finanzielle Grundlage für den Verein sind. „Die Kosten für die Unterhaltung des Hauses laufen ja weiter und wir tragen auch einen Eigenanteil an unserer Sozialarbeiterstelle“, macht Spickenreuther auf die angespannte Situation aufmerksam. Und so bleibt dem Verein derzeit nichts anderes übrig, als über Spenden die Löcher zu stopfen. „Es wäre toll, wenn wir unterstützt würden“, so die Vereinschefin. Denn die Aussichten sind trotz aktuell anlaufender Lockerungen alles andere als rosig. Bis Ende August sind sowieso keine großen Veranstaltungen möglich. Und ob die nächste geplante im November dann stattfinden kann, steht auch noch in den Sternen. „Vielleicht können wir mal einen Bar offenen Abend machen oder eine kleine Veranstaltung. Aber das bringt uns auch nicht viel weiter“, erklärt Spickenreuhter. Um das Loch in der Kasse zu stopfen, bräuchte man am besten ein großes Open-Air.

Weil es das so schnell nicht geben wird, werden Spenden auf folgendes Konto dankbar angenommen: DE 8086 0554 6200 3203 12.

