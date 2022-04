„Mit Innovationen wie dieser aus Döbeln klappt auch die Energiewende.“

Döbeln

Die Pläne bei Blackstone in Döbeln sind groß: Neubau eines Fertigungsgebäudes für 3-D-gedruckte Batteriezellen in den nächsten eineinhalb Jahren und Bau einer Pilotanlage für die Herstellung von Festkörperbatterien auf Natriumbasis in den nächsten drei Jahren. Die Entwicklungen bei der Döbelner Blackstone Technology GmbH im Gewerbegebiet „Fuchsloch“ an der Autobahn überschlagen sich. Deshalb holte am Dienstag auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer seinen coronabedingt im vergangenen Dezember verschobenen Besuch im Döbelner Werk nach und ließ sich von Geschäftsführer Holger Gritzka die technologische Innovation erklären, die im 3D-Druck von Batteriezellen und künftig auch von Festkörperbatterien auf Natrium- statt auf Lithiumbasis steckt. Neben deutlich mehr Leistung können die gedruckten Batterien auch jede Form annehmen, die gebraucht wird. Zum Einsatz kommen die ersten Döbelner Batterien in Schiffen, die mit containergroßen Batteriepacks fahren sollen. Die entladenen Batteriecontainer werden dann in den Häfen durch geladene ausgetauscht. „Auch mit der Fahrzeugindustrie sind wir über den Einsatz unserer Technologie im Gespräch. Bisher war das zäh. Doch die aktuellen Entwicklungen auf dem Weltmarkt machen unsere Technologie und unsere Batterieherstellung in Deutschland und Europa statt in Asien gerade noch viel interessanter“, gibt sich Serhat Yilmaz, Marketingchef der Muttergesellschaft Blackstone Resources AG aus der Schweiz, optimistisch. „Europa muss in vielen Fragen unabhängiger werden. In Döbeln wird demonstriert, wie das bei der Batterietechnologie gehen kann“, lobt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die Universitäten und Hochschulen im Ingenieurland Sachsen seien Gründungsstuben für solche Unternehmen und solche Innovationen wie hier bei Blackstone Technologie. „Nur mit solchen Ideen, die zur Praxis werden, ist die Energiewende zu stemmen“, so Kretschmer. Der Döbelner Geschäftsführer und Batteriepionier Holger Gritzka ist etwa Absolvent der TU Dresden. Weitere Universitäten und Hochschulen sowie Wissenschaftler verschiedener Fraunhofer Institute arbeiten mit an der Pilotanlage für die neuartigen Festköperbatterien.

Von Thomas Sparrer