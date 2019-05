Döbeln

Geld vor dem Fiskus verstecken – das kann man bei Deutschlands ältester Briefkastenfirma nicht. 1869 gegründet, ist die Max Knobloch Nachf. GmbH in Döbeln Deutschlands ältester noch produzierender Briefkastenhersteller. Die heute 170 Mitarbeiter bauen im modernen Werk im Gewerbegebiet Döbeln-Ost rund 100 000 Briefkästen im Jahr. Das Sortiment reicht von Einzelbriefkästen bis zu großen Briefkastenanlagen für die Wohnungswirtschaft. Als einziger Vollsortimenter in diesem Segment bedient Knobloch als drittgrößter Hersteller von Briefkastenanlagen den gesamten deutschen und mitteleuropäischen Markt sowie 27 weitere Länder der Erde, darunter Japan und den nordamerikanischen Markt.

Luxus für Japaner

„In Japan sind wir der größte ausländische Lieferant für Briefkästen. Knobloch ist da die Luxusmarke unter den Briefkästen und sehr populär. Auf den am Bauhaus-Design angelehnten japanischen Briefkästen muss unbedingt das deutsche Wort Post stehen“, sagt Thomas Kolbe, Geschäftsführer und gemeinsam mit seiner Schwester Gesellschafter des Familienbetriebes.

Das 150-jährige Betriebsjubiläum soll in diesem Jahr würdig gefeiert werden. Dazu wird gerade die Chronik des Unternehmens neu geschrieben, wurde im Stadtarchiv und im Sächsischen Staatsarchiv geforscht. „Den genauen Tag der Eintragung des Unternehmen im Jahre 1869 haben wir dennoch nicht herausgefunden. So feiern wir am 27. September unsere Feierstunde und laden die Bevölkerung am 28. September zum Tag der offenen Tür ein. Dann gibt es auch in einem kleinen Betriebsmuseum zu sehen, was bei uns so alles hergestellt wurde“, verrät Geschäftsführer Thomas Kolbe.

Als Handwerksbetrieb der Metallverarbeitung gegründet, wuchs der Betrieb im Zuge der Industrialisierung rasant. Von Haushaltwaren vom Briefkasten bis zum Kamingeschirr, vom Kohlebehälter bis zum Kehrgeschirr reichte das Sortiment. Weil bei Knobloch auch Maßbehälter für Petrolium und Öl sowie erste Kanister hergestellt wurden, hatte das königliche Eichamt in Döbeln damals eine Außenstelle. In der zu DDR-Zeit als Kindergarten genutzten Backsteinvilla an der Bahnhofstraße wohnte die Unternehmerfamilie. Bis zur Waldheimer Straße dehnte sich der Betrieb dahinter aus. Von den anfangs drei Gründern übernahm Max Knobloch die Fabrik schließlich allein, sein Sohn führte den Betrieb weiter und vererbte ihn später ans Thomas Kolbes Großmutter. Halbstaatlich stellte der Betrieb bis 1972 Haushaltwaren her, darunter Staubsauger. Später wurde das Unternehmen ein reiner Blechverarbeitungsbetrieb, der etwa die Gehäuse für alle Bahnhofsuhren der DDR herstellte. 1971 stiegen Thomas Kolbes Eltern Reinhard und Erika in die Firma ein. 1972 wurde der Betrieb dann aber zwangsverstaatlicht zum VEB Gerätebau Döbeln. Mit der Bildung der Kombinate ab 1978 gehörte Knobloch als Betriebsteil der Elektrowärme Döbeln zum Kombinat Wohn- und Freizeitbedarf Leipzig. Als Absatzleiter und Hauptbuchhalterin blieb das Ehepaar Kolbe aber bis zur Wende im Unternehmen.

Neugründung und Rückkauf nach der Wende

Danach gründeten beide die Max Knobloch Nachfolge GmbH. Mit Heizgeräten und Briefkästen hielt sich der Betrieb über Wasser. Weil ein Familienzweig nach dem Krieg in den Westen gezogen war, lagen 75 Prozent der Firmenanteile für eine Rückübertragung bei einer großen Erbengemeinschaft, die aber am eigentlichen Betrieb kein Interesse hatte. Die Treuhandanstalt übergab den Erben die Villa. Erika und Reinhard Kolbe kauften den Rest des Unternehmens von der Treuhand mit dem Versprechen zurück, Arbeitsplätze zu schaffen. Erst mit der endgültigen Eigentumsklärung konnte in moderne Maschinen investiert werden. „Mit viel Talent baute meine Mutter einen sehr persönlichen Vertrieb auf und es ging voran“, sagt Thomas Kolbe.

Neugeburt nach der Flut

Die Flut 2002 und die Zwangspause danach, wurde schließlich zur Neugeburt des Unternehmens mit neuer Strategie. Der moderne Neubau im Gewerbegebiet, der Ausbau des Vertriebes mit eigenem Außendienst und die Sortimentserweiterung auf Briefastensysteme sorgte für Wachstum. Mit 35 Leuten wurde 2003 der Neubau bezogen und die Zahl der Mitarbeiter bis heute auf 170 ausgebaut. Perspektivisch soll das Unternehmen hier noch etwas wachsen. Platz bietet das vor zwei Jahren erworbene Nachbargrundstück, das ehemals der Firma Sachsen-Caravan gehörte. Neben Briefkästen entwickelt Knobloch gerade das Thema Paketempfang mit Lösungen für Eigenheime und Mehrfamilienhäuser weiter. „Wir wollen aber auch langfristig als flexibles Familienunternehmen am Markt agieren“, sagt Thomas Kolbe.

Kommentar: Familientradition mit Zukunft Die Firmengeschichte der Döbelner Max Knobloch Nachf. GmbH steht exemplarisch dafür, wie sich Döbeln vor 150 Jahren zu einem Standort der Metallindustrie entwickelte und dafür, wie rasant damals die Industrialisierung aus kleinen Werkstätten und Handwerksbetrieben große Fabriken werden ließ. Die 150 Jahre des ältesten Briefkastenherstellers in Deutschland zeigen aber auch, wie sich Kriege und Entwicklungen in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen auf die Wirtschaft auswirkten. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Enteignung rückgängig gemacht, weil der Briefkastenhersteller keine Rüstungsgüter hergestellt hatte. Der Zwangsverstaatlichung und dem Zentralisierungswahn der DDR-Zeit mit ihren Großkombinaten entging der Traditionsbetrieb aber nicht. Ebenso dauerte es 1990 eine Weile bis der Betrieb in der Treuhandzeit mit klaren und ausnahmsweise ostdeutschen Eigentumsverhältnissen neu starten konnte. Um so spannender ist es, wenn ein Döbelner Betrieb nach 150 Jahren noch immer Briefkästen herstellt und damit deutschlandweit zur Nummer drei aufgestiegen ist. Ebenso bedeutend ist es, dass in Zeiten von Globalisierung und Großkonzernen bei Knobloch die Zukunft in einem regional verankerten und flexibel am internationalen Markt agierenden Familienunternehmen gesucht wird. th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer