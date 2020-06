Mit Messer und Vorschlaghammer? Bambule im Waldheimer Garagenhof wird zum Gerichtsfall

Waldheim/Döbeln

Küchenbeil, Eisenstange, Messer und Vorschlaghammer. Da waren eine Menge gefährlicher Gegenstände im Einsatz bei einer Auseinandersetzung auf dem Gelände des ehemaligen Karosseriewerkes an der Waldheimer Bergstraße. Dafür floss aber vergleichsweise wenig Blut, es gab zum Glück keine Schwerverletzten.

Küchenbeil als Schlichtungsargument

Nun beschäftigte die Bambule im Garagenhof das Amtsgericht Döbeln. Staatsanwalt Detlef Zehrfeld legt einem 41-jährigen vorbestraften Waldheimer zur Last, am 3. Februar 2019 zwischen Mitternacht und 1.45 Uhr einem 23-jährigen Studenten zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben, diesen mit den Worten „das war Dein Todesurteil“ bedroht zu haben. Als sich der Geschädigte in seiner Garage eingeschlossen hatte, sei der 41-Jährige mit einem Messer zurückgekommen und habe dies erst auf Geheiß eines weiteren Zeugen fallen gelassen, als dieser mit einem Vorschlaghammer drohte. Was nicht in dieser Anklageschrift steht, aber ebenfalls schon das Gericht beschäftigte: Der Student hatte seinen Vater zu Hilfe gerufen, der mit einer Eisenstange anrückte. Der Vorschlaghammer-Mann griff zum Küchenbeil, um ein Schlichtungsargument in der Hand zu haben und den Stangenmann zur Aufgabe zu bewegen. Das Verfahren gegen den Vater hatte das Gericht aber wegen geringer Schuld gegen Geldauflage eingestellt.

Anzeige

Flucht in die Garage

„Es kamen wieder irgendwelche Beleidigungen. Diesmal habe ich drauf reagiert. Da kam er an und hat mir ein paar die Schnauze gehauen“, sagte der 23-Jährige als Zeuge aus. Mit „Er“ meinte der Student den 41-Jährigen, der an diesem Wintertag mit anderen im Garagenhof gefeiert hatte, es hatte jemand Geburtstag. Der Student war von einer Feier gekommen, war als Fahrer nüchtern geblieben. Zweimal bekam er die Faust ins Gesicht, sagte er, und schilderte auch, wie er sich gegen die Angriffe wehrte, sodass der Schläger hinfiel und in einer Pfütze landete. Daraufhin habe der Mann ihn mit dem Tode bedroht. „Ich hatte Angst, dass er die anderen holt und die mich zusammenschlagen“, begründete er seine Flucht in die Garage und den Anruf beim Vater. Auf die Frage, mit welchen Worten ihn der Angeklagte beleidigt habe, sagte er „Zeckenschwein“ und konnte sich nicht erklären, wie der Mann darauf kam.

Weitere LVZ+ Artikel

Griff nach dem Hammer

„Wir sind doch alles Autoschrauber. Da darf sowas nicht passieren“, sagte der 39-jährige Waldheimer, der schlichtend in die Auseinersetzungen eingriff – erst mit dem Küchenbeil, dann mit dem Hammer. Nach den Faustschlägen und der Flucht des jungen Mannes in die Garage sei der Angeklagte ins Gebäude gelaufen und habe ein Messer geholt. „Er sagte: ich stech Dich ab, Du Sau“, schilderte der 39-Jährige. Er langte daraufhin nach dem Hammer.

Schwänzerei kostet

Der Angeklagte selbst schweigt zu den Tatvorwürfen. Er ist weiterhin angeklagt, gemeinsam mit einem Mittäter einen anderen Mann in der Wohnung eines 52-Jährigen verprügelt zu haben, der gerade „nicht in Waldheim wohnt, aber in Waldheim sitzt“, wie Rechtsanwalt Thomas H. Fischer scherzhaft sagte, der den 41-Jährigen verteidigt. Beamte der JVA Waldheim schleppten den 52-Jährigen in Ketten zur Zeugenaussage aber viel zur Aufklärung beitragen konnte er nicht. Angeblich kann er sich nicht erinnern... . Der angeblich Geschädigte dieser als gefährliche Körperverletzung angeklagten Prügelei erschien erst gar nicht vor Gericht. Richterin Nancy Weiß verhängte 150 Euro Ordnungsgeld für die Schwänzerei.

Führungsaufsicht missachtet?

Das ist aber noch nicht alles, was dem 41-Jährigen zur Last liegt. Er soll gegen die Auflagen und Weisungen der Führungsaufsicht verstoßen haben, in dem er sich nicht bei der Bewährungshelferin meldete. Führungsaufsicht wird bei Tätern nach deren Haftentlassung angeordnet, die bestimmte schwere Straftaten begangen haben. Diese Kontrolle soll verhindern, dass sie wieder Straftaten begehen. In der Vergangenheit hatte der 41-Jährige bereits gegen die Weisungen der Führungsaufsicht verstoßen. Denn zu diesen gehört Alkoholabstinenz. Aber am 24. Januar traf die Polizei den Mann auf dem Waldheimer Obermarkt und ließ ihn pusten. Er hatte laut Atemalkoholtest rund anderthalb Promille Alkohol im Blut. 50 Tagessätze zu 15 Euro Geldstrafe gab es dafür per Strafbefehl.

Der Prozess wegen der Bambule im Garagenkomplex wird fortgesetzt.

Von Dirk Wurzel