Mit Roboter Klausi ins Döbelner Legoland

Döbeln

Die Lego-Ausstellung im Döbelner Stadtmuseum war am Sonnabendnachmittag gut besucht. 60 Gäste zählte das Museum. Vor allem Eltern mit Kindern oder Großeltern mit ihren Enkeln nutzten den Familientag, um die Ausstellung der Waldheimer Steinchenbande zu sehen, Begrüßt wurden die Besucher dabei vom sächsisch sprechenden Roboter Klausi.

Schon im Treppenhaus vor den Ausstellungsräumen gab es ein Menge zum Ausprobieren – etwa mit einem ferngesteuerten Lego-Auto. „Es ist toll zu sehen, wie sich die Besucher freuen, dass sie wieder etwas unternehmen können“, freut sich Museumsleiterin Kathrin Fuchs. Auch die vom Museum angebotene Online-Buchung klappte gut. Besonders fasziniert sind die meisten Besucher von den bewegten Ausstellungsstücken. Darunter ein musizierendes Klavier aus Legosteinen.

Die nächsten Familiensamstage in der Lego-Ausstellung sind am 19. Februar, am 5. März und am 19. März, jeweils 14 bis 17 Uhr.. Dann sind auch immer Mitglieder der Steinchenbande vor Ort und kann vieles ausprobiert werden.

Von Thomas Sparrer