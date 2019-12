Mit Sack, Pack und Tieren – Pantomime Jo Gramm sucht ein neues Zuhause

Hartha

Es sei ein bisschen wie Maria und Josef, die zur Geburt Jesu bei einem Schäfer Unterschlupf suchen – nur anders herum. So beschreibt Jo Gramm seine aktuelle Situation. Der Harthaer sucht, ausgerechnet in der sowieso schon turbulenten Weihnachtszeit, nach einer neuen Bleibe. Sein Mietvertrag wurde gekündigt, ein neues Zuhause zu finden sollte doch möglich sein?

Zahlreiche Tiere erschweren die Suche

„Ich habe 24 Mutterschafe, zwölf Böcke, zwanzig Hühner, drei Ziegen, einen Esel, einen Hund und eine Katze. Die müssen mit und deren Wohl ist mir am wichtigsten“, erklärt Jo Gramm. Die alle unterzubringen, sei das Problem. Gramm kommt gebürtig aus Baden-Württemberg. Seit 2012 lebt er in Hartha. Neben seiner Arbeit als Schäfer ist er vielen aus der Region auch als Pantomime und Clown Pencilli bekannt.

Situation hat sich langsam angekündigt

Ganz so plötzlich kommt die Situation für Jo Gramm jedoch nicht. Bereits seit dem vergangenen Jahr gab es Probleme zwischen Mieter und Vermieter. Himmelfahrt 2018 gab es einen Hagelschaden am Dach der Scheune von Gramms Hof an der Richzenhainer Straße. Seitdem verhärten sich die Fronten immer weiter. „Ich habe meinen Vermieter gebeten, das Dach reparieren zu lassen. Die Löcher wurden immer größer. Dann wird alles in der Scheune morsch und meine Tiere können nicht mehr hier drinnen bleiben“, berichtet Gramm. Er sei immer wieder vertröstet worden. Den weiteren Streit mit seinem Vermieter möchte Gramm nicht weiter ausführen. „Darum geht es auch jetzt nicht mehr, jetzt geht es um meine Tiere“, betont er.

Gramm möchte in der Gegend bleiben

Knapp siebeneinhalb Jahre wohnt er nun schon auf dem Hof am südlichen Rand von Hartha. Vor knapp fünf Jahren wurde es an seinen aktuellen Vermieter verkauft. „Seitdem hatte ich eigentlich immer ein bisschen das Gefühl, dass ich wohl nicht für immer hier bleiben werde“, erklärt Gramm. „Ich finde gerade Kisten, die ich gar nicht ausgepackt hatte.“ Ende Dezember muss er ausziehen. Wohin, weiß er allerdings immer noch nicht, er findet nichts passendes. Es sei nicht mehr so einfach, wie vor zwanzig Jahren, sagt er. Damals hätte er schnell auch hier in der Region was gefunden.

„Mir ist es eigentlich egal, wo ich schlafe. Ich habe im Notfall meinen Wohnwagen.“ Die Priorität liege bei den Tieren, die im besten Fall zusammen irgendwo unterkommen. Seine Herden sind über viele Jahre lang zusammen gewachsen. Die möchte er nicht trennen. In der Gegend möchte Gramm eigentlich auch gern bleiben. Er habe viele Freunde und Bekannte. „Und hätte ich nur drei Schafe unter dem Arm, dann könnte ich da auch sofort hin.“ Trennen möchte er sich jedoch nicht von seinen Tieren. Und so bleibt die Suche nach einer neuen Unterkunft für sich und seine Tiere allerdings weiter schwierig.

