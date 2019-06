Ostrau

Tanzen gehört zu den gesündesten Sportarten: Kreislaufanregend, gelenkschonend und vor allem spaßig ist es – allein, zu zweit oder in der Gruppe. Bis auf den Schrebitzer Carnevalsclub (SCC) gibt es in der Gemeinde Ostrau aber kein Tanzangebot für Kinder, hat Katharina Scheer aus Ostrau festgestellt. „Ich habe gemerkt, dass es hier wenig Angebote dafür gibt. Ich hatte früher mit Body Language und Little Body Language schon zwei Tanzgruppen. Aber wegen meines Jobs musste ich eine Pause einlegen“, berichtet sie.

Nun hat sie wieder Zeit und will mit Freundin Stefanie Schwarz aus Wutzschwitz eine neue Kindertanzgruppe ins Leben rufen. Diese soll mindestens einmal pro Woche auf der Bühne im Noschkowitzer Wald trainieren. Dazu gibt es eine Hallenzeit in der Grundschulturnhalle an Sonnabenden von 11 bis 13 Uhr.

Weitere Interessierte gesucht

„Wir haben schon sieben Interessenten bisher und suchen noch weitere Kinder“, sagt Katharina Scheer. Für die jüngere Altersstufe ab drei Jahren reichen sieben Kinder aus. Für die älteren ab zehn Jahre sollten es schon zehn Teilnehmer werden, um ein ordentliches Training zu ermöglichen, meint sie. Ob Mädchen oder Jungs sei dabei völlig egal – jeder ist beim Tanzen willkommen.

Die beiden Frauen haben als Tänzerinnen und Tanzlehrerinnen schon einige Erfahrung. Beide sind derzeit noch bei der Bauchtanzgruppe Döbeln aktiv, die dem Limmritzer Faschingsclub angegliedert ist.

Anmeldung möglich

Wie genau Training und eventuell sogar Wettkämpfe ablaufen sollen, wollen die beiden mit Eltern und Kindern vorher abstimmen. „Wenn der Bedarf da ist, werden wir alle Eltern anschreiben und einen Informationsabend veranstalten. Es gibt ja Kinder, die wollen nur üben und keine Auftritte absolvieren. Bis jetzt ist da noch alles denkbar“, sagt Katharina Scheer.

Wer sich für die Anmeldung zur neuen Kindertanzgruppe, für die dann auch noch ein Name gefunden werden soll, interessiert, kann sich bei Katharina Scheer unter Tel. 034324/140455 oder per E-Mail an scheer239@gmail.com.

Von Sebastian Fink