Mit „Tierisch tierisch“ ein neues Zuhause gefunden

Ostrau

Am Mittwochabend erst lief die „Tierisch tierisch“-Folge, die vergangene Woche im Ostrauer Tierheim gedreht wurde, am Samstag konnten schon die ersten Tiere vermittelt und an ihre neue Familie übergegeben werden. Für so gut wie alle vorgestellten Tiere haben sich Interessenten gemeldet.

Fokus auf ältere Tiere

Beim diesjährigen Besuch des MDR-Drehteams konzentrierten sich Moderatorin Uta Bresan und die Tierheimmitarbeiter auch auf die älteren Tiere. „Die haben auch eine Chance verdient und bringen ganz andere Vorteile mit sich“, sagte Tierheim-Chefin Marlies Przybilla. „Die Schuhe bleiben heil und werden nicht von kleinen Zähnchen zerbissen. Und die Spaziergänge gestalten sich ein bisschen ruhiger.“

Telefone liefen heiß

Im Anschluss der aktuellen Folge vom Mittwochabend liefen die Telefone im Tierheim heiß. Das kennen die Mitarbeiter schon. „Wir sitzen dann an Festnetztelefon und Handy und halten uns bereit“, erklärt die Tierheim-Chefin. Im Minutentakt trudeln die Anrufe ein. Manche der Anrufer kommen anschließend im Tierheim vorbei, um die Tiere kennen zu lernen. Nur wenn die Umstände passen und beide Seiten ein gutes Gefühl haben, wird das Tier auch vermittelt. So wie im Fall von Lilly, dem kleinen Zwergkaninchen, das die Tierschutzkids im Fernsehen vorstellten. Lilly wurde am Samstag von zwei der Kids an ihre neue Familie übergeben.

Kaninchen Lilly war eins der glücklichen Tiere, die schon vermittelt werden konnten. Quelle: Sven Bartsch

Von Stephanie Helm