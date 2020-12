Mit Umsicht und Ansprache werden in der Region Döbeln Regeln durchgesetzt

Döbeln/Waldheim/Leisnig.

Neue Todesfälle in Mittelsachsen und ein Insidenzwert, der die Zahl von 300 Corona-Ansteckungen innerhalb von sieben Tagen seit Donnerstag überschritten hat. Nun gelten deshalb auch im Landkreis strengere Regeln.

In Döbeln auf Vernunft setzen

„Wichtig ist, dass die Bürger vernünftig handeln und Kontakte auf das Notwendigste reduzieren“, sagt Jürgen Müller, Amtsleiter des Ordnungsamtes der Stadt Döbeln. Auch für Spielplätze, Fußgängerzonen und verkehrsberuhigte Bereiche oder Parkplätze vor Einkaufsmärkten gelten die Regelungen der Allgemeinverfügung mit einer Maskenpflicht. „Bei der Umsetzung der Vorschriften weisen wir bei festgestellten Verstößen zuerst auf die Bestimmungen hin und gehen mit dem erforderlichen Augenmaß vor“, verspricht Amtsleiter Jürgen Müller. Im Rahmen der regulären Streifentätigkeit durch die Vollzugsbediensteten des städtischen Ordnungsamtes werden regelmäßig auch die geltenden Coronabestimmungen kontrolliert. Dabei wurde bisher festgestellt, dass sich die übergroße Zahl der Bürgerinnen und Bürger an die Regelungen hält. „Sollte dies einmal nicht der Fall sein, so wird immer zuerst das Gespräch gesucht. Mit diesem Vorgehen haben unsere Mitarbeiter gute Erfahrungen gemacht“, so Jürgen Müller.

Mit Maske durch Waldheim

Maskenpflicht und Alkoholverbot im verkehrsberuhigten Bereich und in Fußgängerzonen – das verlangt die neue Verfügung des Landkreises zum Infektionsschutz. Auch die Stadt Waldheim muss diese umsetzen. Müssen die Anwohner solcher Straßen sich jetzt maskieren, wenn sie rausgehen? So ist beispielsweise die August-Bebel-Siedlung komplett ein verkehrsberuhigter Bereich.

„Die Verfügung ist gedacht für Fußgängerzonen in Stadtkernen. Bei uns betrifft das den Obermarkt, den Niedermarkt und die Schlossstraße“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst. Auf diesen Plätzen ist die Maskenpflicht und das Alkoholverbot auch ausgewiesen. „Es geht darum, dass sich nicht ein paar Leute am Brunnen niederlassen und Glühwein trinken“, verdeutlicht der Bürgermeister an einem Beispiel. Er appelliert an die Vernunft der Leute. „Man muss auch kontrollieren, ob Verbote eingehalten werden. Doch wer soll das umsetzen?“, fragt Steffen Ernst. Und was ist mit verkehrsberuhigten Siedlerstraßen weitab des Zentrums? Bei guter Nachbarschaft sollte es da keine Probleme geben, wenn mal einer keine Maske auf hat.

Abstand halten in Leisnig

In Leisnig wird die Kontrolle der Corona-Auflagen ernst genommen. Dabei werde durchaus differenziert, in welcher Situation sich die Menschen im konkreten Fall befinden. Uwe Dietrich vom Bau- und Ordnungsamt dazu: „Bei aller Umsicht verlieren wir nicht aus den Augen, dass laut Verordnung auf Fußwegen nicht zwingend ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss.“ Kontrolliert worden sei in der Vergangenheit in Verkaufseinrichtungen sowie in Kindertagesstätten. In einigen wenigen Fällen seien Bürger angesprochen worden. Das führe jedoch nicht zwingend dazu, dass ein Bußgeld verhängt wird.

Augenmerk lege das Ordnungsamt auf den Wochenmarkt am Mittwoch. Dietrich ließ da auch persönlich die Blicke schweifen. „Das Maske-Tragen funktioniert in der Regel gut. Ein Problem ist das Abstandhalten.“ Das betreffe vor allem ältere Bürger. Sofern sie noch in der Warteschlange stehen, bleibe der Abstand gewahrt. Sobald die Wartenden jedoch den Auslagen näher kommen, siege die Neugier. „Dann wird eng auf den Vordermann aufgerückt. Das hat nichts zu tun mit Protest, ist einfach nur menschlich. Sorge bereitet es mir trotzdem, denn gerade ältere Bürger gehören zur Risiko-Gruppe.“ Uwe Dietrich sagt: „Wir achten auch darauf, wenn jemand den Anschein erweckt, demonstrativ die Vorschriften zu unterlaufen. An Einzelfällen ziehen wir uns aber nicht hoch.“

Von Thomas Sparrer, Steffi Robak, Dirk Wurzel