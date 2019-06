Waldheim

Fotografieren kann stressig sein. Denn wenn der Schnee nur kurz liegen bleibt, muss der Fotograf auf Zack sein, um ein gescheites Winterbild zu bekommen. So ging es dem Waldheimer Heinz Thieme beim Fotografieren für den neuen Waldheim-Kalender. „Wenn Schnee lag, bin ich schnell losgezogen zum Fotografieren. Ines Hebenstreit, die Leiterin der Kita Tierhäuschen, konnte ich überzeugen, den Weihnachtsbaum auf der Terrasse bis zum 28. Januar stehen zu lassen“, sagt Heinz Thieme. Denn am 28. Januar lag endlich für eine Zeit lang genügend Schnee.

Die idyllisch verschneite Kita „Tierhäuschen“ ziert im Waldheim-Kalender nun den Wintermonat Dezember. Aber auch von den Backsteingebäuden der Arche-Wohnstätten an der Hainichener Straße gelang Heinz Thieme eine eindrucksvolle Aufnahme mit Schnee, blauem Himmel und der Anstaltskirche im Hintergrund. Das Titelbild ist herbstlich. Es zeigt Zschopaubrücke und Rathaus – aber von der Niederstadtbrücke aus fotografiert. „Die habe ich jetzt als Fotostandort entdeckt und gesehen, wie schön das Zschopautal von hier aus gesehen ist“, sagt Heinz Thieme, der sogar in die Luft gegangen ist für seine Kalenderbilder. Ein Freund flog ihn im Ultraleichflugzeug über die Stadt. Der September zeigt Waldheim von oben und der Blick bleibt natürlich auf dem Rathaus hängen, dem wohl schönsten Jugendstilgebäude Sachsens.

Exemplare in halb Waldheim zu haben

Auch in den Ortsteilen war Heinz Thieme unterwegs, fotografierte für den Kalender zum Beispiel Gebersbach. Und für Romantiker ist das Juni-Bild. Es zeigt die Nixkluft an der Zschopau. Für Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) soll es aber nicht beim Betrachten der Kalenderbilder bleiben. Vor allem Leute von außerhalb sollten die Stadt besuchen und die Kalenderbilder in realer Erscheinung entdecken. „Liebe Waldheimer! Laden Sie doch einfach Ihre Bekannten, Freunde und Verwandten zu einem Besuch in die Perle des Zschopautales ein“, schreibt der Bürgermeister in seinem Vorwort zum Kalender „ Waldheim – die Perle des Zschopautals 2020, Der Originale.“

Die Nachfrage nach den neuen Jahresweisern mit realistischen Stadtansichten ist schon jetzt da, wie Heinz Thieme sagt. Er hat schon einige Exemplare verschickt. Zu kaufen gibt es die Kalender aber auch und zwar in halb Waldheim. So zum Beispiel im Foto-Studio Gutschow am Obermarkt, im Stadt- und Museumshaus am Niedermarkt, in der Deutschen-Post-Partnerfiliale am Niedermarkt, im Ratskeller, bei der Shell-Tanke, der Bäckerei Schüler an der Bahnhofstraße, Zahnarzt Fischer und in der Physiotherapie in Bergmannshof.

Bestellungen unter: waldheim-monitor@t-online.de, Telefon: 034327/ 9 08 38

Von Dirk Wurzel