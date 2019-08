Töpeln

Welche Kräuter wachsen eigentlich im Garten? Zu welchen Gerichten passen sie? Wofür sind sie gut? Fragen, die sich junge Naturwächter in spe vielleicht schon gestellt haben. Antworten finden sie im neuen Grundkurs im Töpelwinkel. Da wird sich nach den Sommerferien alles um Pflanzen und Kräuter drehen. Plätze für angehende Naturexperten sind noch frei.

Um den Lavendel surren Bienen, Rosen und Kräuter wachsen direkt daneben. Weiße Schmetterlinge lassen sich auf die verschiedenen Blüten der Pflanzen nieder. Der Kräutergarten im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel erblüht. Schon bald werden Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren um ihn herumlaufen, ihn begutachten und herausfinden, welche Kräuter sie vor sich haben. Denn ab nächstem Schuljahr geht der neue Grundkurs für „Junge Naturwächter“ im Freizeitzentrum los. Carin Lau, Leiterin vom Töpelwinkel, betreut die Kinder dabei.

Kinder die Natur näherbringen

Die erste Veranstaltung für Junge Naturwächter findet am 31. August statt. Für den Einstieg ließ Lau die Kinder gerne Kräuter erraten und auch diesmal soll das zum Auftakt gehören. „Ich hatte mal eine Gruppe, die wusste auf Anhieb, welche Kräuter und Pflanzen da vor ihnen lagen. Sogar die Frucht der Platane konnten sie benennen“, erzählt die Leiterin. Andere hatten mehr Schwierigkeiten.

Aber darum geht es in dem Grundkurs – den Kindern die Natur näherbringen. Mit der Ausbildung zum „Jungen Naturwächter“ soll idealerweise der Weg zum Naturschutzhelfer geebnet werden. Nach dem Grundkurs, der auf ein Schuljahr angesetzt ist, können die Kinder an Aufbaukursen und Praxisbausteinen teilnehmen. „Vielleicht entsteht dadurch der Grundstock zum späteren Beruf“, sagt Lau aus Erfahrung. Ein Junge, der seit Beginn des Angebotes dabei ist, lässt sich seit langem nicht davon abbringen, Förster zu werden.

Geschmäcker durch Kräuter verändern

„Kinder sind die Erwachsenen von morgen. Wir müssen ihnen das weitergeben, was wir wissen“, so Lau. Dennoch lernt die Frau immer wieder selbst dazu. In den letzten Tagen habe sie eine ungewöhnliche Hummel mit weißen Streifen beim Lavendel im Kräutergarten entdeckt. Diese wollte sie noch bestimmen. „Ich habe viel von meinen Großeltern gelernt. Mein Großvater hat mich immer mit in den Garten genommen“, erzählt sie.

Geplant sei außerdem, dass die Kinder Rezepte in einer selbstgestalteten Mappe sammeln. Diese können sie untereinander tauschen. Zusammen mit der Betreuerin werden die Kinder Gelees wie etwa aus den Johannisbeeren im Töpelwinkel zubereiten. „Wir werden verschiedene Kräuter dazumischen, damit sie bemerken, wie sich die Geschmäcker dadurch verändern können“.

„Erst wenn ich etwas kenne, kann ich es schützen“

Sobald die Kinder genug über Kräuter im Töpelwinkel und in der Region wissen, werden sie zusammen mit Undine Myja eine Führung machen. Sie ist die Kräuterfrau vom Kloster Buch. Dabei sollen die Naturwächter selbst zur Führung beitragen und Myja unterstützend zur Seite stehen. „Wenn man über die Natur Bescheid weiß, sieht man sie anders an. Erst, wenn ich etwas kenne, kann ich es schützen“, so die Meinung von Lau. Später könnten die Kinder Kräuterführungen für Schulklassen oder Vereine geben.

Noch können sich interessierte Kinder anmelden. Die Kurse finden einmal im Monat an einem Samstag statt und kosten einmalig 50 Euro. Mehr Infos und die Anmeldung findet man auf der Internetseite des Natur- und Freizeitzentrums.

Kommentar: Natur kennen, um sie zu schützen von Nicole Grziwa Vereine haben es derzeit nicht leicht. Sie finden keinen Nachwuchs – die Interessen der Kinder und Jugendlichen haben sich mit dem Rad der Zeit gedreht. Dennoch ist es schade, wenn das Ehrenamt vom Aussterben bedroht wäre. Daher ist es wichtig Konzepte zu entwickeln, die das Interesse wecken. Grundkurse mit interessanten Naturthemen anzubieten, um Naturschutzhelfer für später zu gewinnen, ist eine gute Sache. Natürlich kann so ein Konzept nicht in jedem Ehrenamt gestemmt werden, aber es verhilft dazu Kinder im frühen Alter auf etwas aufmerksam zu machen. Die kleinen Naturwächter im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel lernen Tiere und Pflanzen nicht nur aus Büchern kennen und sie wissen die Natur zu schätzen, da sie bemerken, dass sie viel zu geben hat. Im besten Fall bleiben sie sogar dran und tragen später etwas für die Umwelt bei – Aufbaukursen und individuellen Praxisbausteinen sei dank. Obendrauf entwickeln sie gemeinschaftlich eine Leidenschaft, was oftmals eng zusammenschweißt. In Zeiten des Klimawandels sind solche Kurse wichtig. Carin Lau hat es treffend formuliert: Man könne etwas erst schützen, wenn man es kennt. Wenn man weiß, was die Umwelt braucht, um gesund zu bleiben, dann kann man sie auch schützen. Selbst wenn die Naturwächter später nicht als Naturschutzhelfer arbeiten, gehen sie vielleicht dennoch achtsamer mit ihrer Umwelt um und geben ihr Wissen weiter. Das kann auch viel bewegen, denn jeder einzelne kann zu etwas Gutem beitragen.

Von Nicole Grziwa