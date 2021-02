Mit dem Rad von Pulsitz nach Ostrau

Pulsitz/Ostrau

Ein gutes Jahr ist es her, dass der Verkehrsminister von Sachsen, Martin Dulig (SPD), einen Stopp für das Einreichen von Förderneuanträgen für kommunale Bauvorhaben bekannt gegeben hat. Sämtliche Straßenbauvorhaben schwebten plötzlich im luftleeren Raum. Ein Ende des Förderstopps ist nicht zu sehen. Deshalb konzentriert sich die Gemeinde Ostrau auf andere Projekte. Der Jahnatalradweg zwischen Pulsitz und Ostrau ist so ein Projekt. Auf einer Länge von 1,6 Kilometern soll die Strecke zwischen Pulsitz bis zum Feuerwehrgerätehaus in der Jahnastraße in Ostrau ausgebaut und asphaltiert werden. „Wir wollen versuchen, auch die Zuwegung zwischen Kläranlage und Oschatzer Straße auszubauen“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Acht Kilometer

Dass die Gemeinde Ostrau die acht Kilometer Jahnatalradweg, die durchs Gemeindegebiet führen, komplett asphaltiert, ist nicht geplant. Trotzdem ist schon die Hälfte davon mit Asphalt versehen. „Mit der Umsetzung der jetzt geplanten Maßnahme, würde sich der befestigte Ausbau auf zirka 5,4 Kilometer verlängern“, so Schilling. „Dadurch wäre es möglich, dass zum Beispiel die Kinder von Jahna bis in die Grundschule auf dem Radweg sicher in die Schule gelangen. Dafür ist die Querung der Oschatzer Straße nötig, die mit einem Zebrastreifen abgesichert werden könnte. Wenn alles läuft wie geplant, soll 2022 mit dem Ausbau begonnen werden.

Um die Maßnahme anzuschieben, vergaben die Gemeinderäte von Ostrau jetzt die Vermessungsleistung, die Baugrunduntersuchung und die Planungsleistung. Insgesamt wird die Bausumme rund 360.000 Euro betragen. Die Gemeinde hofft auf Fördermittel vom Freistaat. Alle Radverkehrsanlagen in kommunaler Baulast werden demnach mit einer 90-prozentigen Förderquote finanziell unterstützt. Hinzu kommt die Förderung der Planung mit bis zu 20 Prozent der Baukosten.

Grundlage für Bauvorhaben

Die Planung, die das Ingenieurbüro Klemm & Hensen aus Leipzig übernehmen wird, schlägt mit rund 40.000 Euro zu Buche. Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Die Gemeinderäte vergaben die Planungsleistungen demnach vorerst nur bis zur Leistungsphase 4, der Genehmigungsphase. Das entspricht einer Summe von rund 14.500 Euro.

Die Baugrunduntersuchung, die die Grundlage für das Vorhaben ist, wird von der Firma Fundamentalbüro für Geotechnik aus Naundorf bei Leisnig durchgeführt. Die Auftragssumme beläuft sich auf rund 4.400 Euro. Ebenso unverzichtbar sind die Vermessungsleistungen. Auf die stützen sich die konkreten Planungen der Maßnahme. Das Vermessungsbüro Forberger & Partner aus Döbeln bekam den Zuschlag für eine Auftragssumme in Höhe von rund 4.000 Euro.

Kosten verringert

Der Radweg zwischen Pulsitz und Jahna wurde im Dezember 2019 fertig gestellt. Eine lange Liste an Nachforderungen, die die Untere Naturschutz- und die Untere Wasserbehörde an das Projekt stellte, verzögerte den Baustart damals. Darunter Auflagen wie Nachpflanzungen oder die Absenkung des Weges an einigen Stellen, damit Hochwasser abfließen kann. Die damals anberaumten Kosten verringerten sich um rund 18.000 Euro und lagen schlussendlich bei 196.000 Euro.

Von Stephanie Helm