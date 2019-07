Hartha

In einem Produktionsgebäude bei der Firma Pierburg Pump Technology GmbH in Hartha war am Samstag ein Schwelbrand entstanden. Grund dafür war ein technischer Defekt. Nach derzeitigem Stand halte sich der Schaden an betroffener Maschine in Grenzen, erzählt Pressesprecher Folke Heyer.

Der kleine Brand an einer der Fertigungsanlagen sei dadurch entstanden, dass ein Abluftschlauch an einem Lasermodul Feuer gefangen hatte, wodurch sich starker Rauch entwickelte. „Die Mitarbeiter der Schicht vor Ort haben sehr besonnen gehandelt. Sie haben Kolleginnen und Kollegen evakuiert und den Brand direkt mit CO2-Löschern gelöscht“, so Heyer. Niemand, weder Mitarbeiter noch Feuerwehr, sei verletzt worden.

Dringendste Kundenbedarfe können abgedeckt werden

Der entstandene Rauch sei durch die Einsatzkräfte und deren Druckbelüftungsanlage schnell beseitigt worden. Wie hoch der Schaden sei, könne noch nicht beziffert werden.

„Für die auf der Anlage gefertigten Produkte existiert eine zweite Linie, die uns hilft, zunächst die dringendsten Kundenbedarfe abzudecken“, erklärt Heyer. Die betroffene Anlage werde wohl bereits in den nächsten Tagen wieder in Betrieb genommen. Andere Fertigungsanlagen seien nicht von dem Vorfall betroffen. Dort laufe die Produktion wie gewöhnlich.

Von Nicole Grziwa