Mit dem Wasserkanister zum Friedhof

Westewitz

Um die Gräber auf dem Friedhof in Westewitz zu pflegen, braucht es Wasser. Das gibt es dort aber nicht – zumindest nicht zuverlässig. Deshalb schleppen Senioren Kanister voller Wasser mit dem Rollator über den Friedhof. Das soll und muss sich ändern. Dafür muss die Gemeinde Großweitzschen aber tief in die Tasche greifen. Zu tief, finden einige Gemeinderäte.

Dabei bekommt die Gemeinde für die umfangreichen ersten Sanierungsmaßnahmen sogar Fördermittel. Neben der Wasserleitung, die neu verlegt werden muss, soll der Friedhof eingezäunt und die Kellertreppe der maroden Kapelle saniert werden. Die Auftragssumme für alle Arbeiten beläuft sich auf rund 86.000 Euro.

Zwei Fördertöpfe

Aus zwei Fördertöpfen fließt dafür Geld – zum einen aus dem Leaderprogramm, zum anderen aus der Denkmalförderung des Landkreises. Auf die Gemeinde fallen dabei Eigenmittel in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

Dass die Arbeiten verrichtet werden müssen, darin waren sich alle einig. An der hohen Auftragssumme störte sich unter anderem aber Ratsmitglied Mario Pohl. Die ist den vollen Auftragsbüchern der Firmen geschuldet. Weil die Fördermittel noch bis Ende des Jahres genutzt werden müssen, drängt die Zeit. Jetzt oder nie, könnte man sagen.

Sanieren statt sichern

Mario Pohl findet zudem die Instandsetzung der Kellertreppe der Kapelle angesichts des knappen Haushaltes der Gemeinde verzichtbar. Dem widerspricht Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). „Es ist nicht zuletzt eine Sicherungsmaßnahme“, sagt er. Trauergäste und nicht zuletzt die Särge passieren die Treppe.

Gemeinderat Johannes Pester (Freie Wähler) pflichtet ihm bei. Er rechnet vor: „Die Treppe zu sichern kostet mindestens 10.000 Euro. Dann die Treppe doch lieber gleich für 18.000 Euro sanieren“, sagt er.

„Verdammt hohe Bausumme“

Für Sven Krawczyk ( CDU) ist vor allem die neue Wasserleitung ein unbedingtes und dringliches Muss. „Jedes Mal, wenn ich dort bin, werde ich als Gemeinderatsmitglied darauf angesprochen. Seit zehn oder sogar zwölf Jahren rede ich nun schon davon, das muss jetzt gemacht werden.“ Dass Senioren das Wasser mit ihren Rollatoren zu den Gräbern schleppen, sei eine Zumutung, so Krawczyk.

Doch auch der CDU-Mann stutzt, wenn er die Angebotssumme sieht. „Wo kommen die verdammt hohen Bausummen her?“, will er wissen. Ratsmitglied Johannes Pester, der selbst in der Baubranche tätig ist, liefert die Erklärung: „Die Treppe muss denkmalgerecht saniert werden. Klar geht das billiger, aber der Denkmalschutz sieht eben Natursandsteine und Klinkersteine statt Stahlgitter und Beton vor.“

Sparmaßnahmen eingeplant

Noch in der Planungsphase kalkulierte die Gemeindeverwaltung etwaige Einsparungen mit ein. So soll Material, dass bei der Sanierung abgetragen wird, weiter verwendet werden. An den hohen Kosten ändert das aber nichts.

Ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste in Sachen Friedhofsanierung ist die Einfriedung des Geländes. Die dafür veranschlagten Kosten sorgen für Stirnrunzeln, zum Beispiel bei Sven Krawczyk. „Wenn ich an die Schule denke und den Zaun, den wir dort verbaut haben, liegt die Summe jetzt deutlich höher. Wie kann das sein?“ Tatsächlich mache der Zaunbau nur einen geringen Kostenanteil aus, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert. Der Mammutteil wird für die Verlegung der Wasserleitung fällig.

Zumindest sollen die Probleme nun aber in Angriff genommen werden. Die Gemeinderäte vergaben – mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung – den Auftrag an die Firma Schneider HTS aus Geringswalde.

Von Stephanie Helm