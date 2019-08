Döbeln

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat 110.000 Euro für die Planung einer neuen Bahnverbindung von Döbeln über Roßwein nach Dresden freigegeben. Darüber informierte der Döbelner Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPD Mittelsachsen, Henning Homann, am Mittwoch.

„Seit Jahren kämpfe ich für eine neue Bahnlinie zwischen Döbeln und Dresden, damit die Region Döbeln sich langfristig zum Speckgürtel der großen Städte weiterentwickeln kann. Zunächst vor Ort, damit viele Mitstreiter sich hinter das Projekt stellen. Dann mit dem Koalitionspartner CDU, um 14 Millionen Euro im Landeshaushalt für die Infrastruktur der Strecke einzustellen. Und nun für die konkrete Umsetzung. Schritt für Schritt geht es voran“, schildert Hohmann.

Erste Planungen können beginnen

Die ersten Planungen für eine neue Zugverbindung zwischen Döbeln über Roßwein nach Dresden können somit jetzt beginnen. Die Strecke ist zwar heute schon für den Nahverkehr nutzbar, aber es geht um eine möglichst schnelle und damit attraktivere Verbindung, die die Strecke zwischen Döbeln Zentrum und Dresden-Neustadt in rund einer Stunde schafft. Dazu sind langfristige Investitionen nötig. Ein dafür notwendiger Plan soll nun erstellt werden. „Das ist ein wichtiger Meilenstein und ein klares Bekenntnis der Staatsregierung für die neue Bahnverbindung“, sagt Henning Homann.

Gleichzeitig bremst der SPD-Landtagsabgeordnete aber die Euphorie noch ein wenig: „Wir machen Fortschritte, aber die endgültige Entscheidung liegt bei den Verkehrsverbünden und Landräten.“ Insbesondere die Landräte aus Bautzen und Meißen stellen sich gegen die neue Bahnlinie. „Die Landräte als Chefs der Verkehrsverbünde müssen ihre Blockadehaltung endlich aufgeben. Es kann nicht sein, dass in Bautzen über die Entwicklung unserer Region entschieden wird. Daher brauchen wir die Landesverkehrsgesellschaft, die diese Kleinstaaterei und den Egoismus überwindet“, erläutert Homann seine Vorstellungen für die nächste Legislaturperiode im Landtag.

Bahnverbindung Teil von Homanns Zukunftsstrategie

„Die Bahnverbindung ist ein Bestandteil meiner Zukunftsstrategie Döbeln 2030. Was gehen kann, wenn die Region Döbeln in Dresden ordentlich vertreten wird, macht das Beispiel der Bahnlinie deutlich. Vor Jahren undenkbar, steht jetzt nicht nur die ganze Region hinter der Forderung, sondern auch die Landespolitik“, gibt sich Homann kämpferisch.

Experten eines unabhängigen Ingenieurbüros legten im Juni im Auftrag des federführenden Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) ein Gutachten vor. Diese Potenzialanalyse zur Reaktivierung der Bahnstrecke RB 110 zwischen Döbeln und Dresden war Ende Juni Gegenstand der letzten Gesprächsrunde zwischen den beteiligten Lokal- und Landtagspolitikern sowie den beiden beteiligten Verkehrsverbünden in der Staatskanzlei. Dort finden seit diesem Jahr auf Initiative von Henning Homann und seinem CDU-Landtagskollegen Sven Liebhauser regelmäßige Gesprächsrunden statt, um das Thema am Kochen zu halten.

Laut Gutachten 900 Fahrgäste pro Tag

Das Gutachten rechnet mit 900 Fahrgästen am Tag, welche die Bahnstrecke nutzen würden. 2010 fuhren zwischen Döbeln und Meißen im Durchschnitt 320 Fahrgäste am Tag mit dem Zug. Der brauchte aber bis Dresden fast zwei Stunden. Nach neuem Konzept soll es wochentags im Stundentakt und am Wochenende im Zweistundentakt in 67 beziehungsweise 71 Minuten von Döbeln nach Dresden oder retour gehen.

Die Wegmarken der neuen Bahnverbindung 2013:Beschluss der Einstellung der Bahnlinie RB110 8. Dezember 2015: SPD Mittelsachsen stellt ÖPNV-Konzept mit neuer Bahnverbindung vor 16. Dezember 2015:Übergabe des ÖPNV-Konzeptes an Verkehrsminister Martin Dulig 4. Juni 2016: SPD Mittelsachsen beschließt Antrag zur Zukunft des ÖPNV im ländlichen Raum 21. Juni 2016: Regionalisierungsmittel für ÖPNV in Sachsen im Bund beschlossen 13. Dezember 2016: Doppelhaushalt 2017/2018 mit ÖPNV-Paket wird im Landtag beschlossen 13. November 2017: Runde mit Vertretern der Region im Rathaus Döbeln zur Bahnlinie 2. Februar 2018: Rede von Henning Homann zu Problemen des ÖPNV im ländlichen Raum im Sächsischen Landtag 7. Dezember 2018: 5 Millionen Euro für die Jahre 2019 und 2020 im Landeshaushalt eingestellt, insgesamt 14 Millionen Euro bis 2023 13. Dezember 2018: Rede von Henning Homann im Sächsischen Landtag zur Forderung der Bahnlinie und Beschluss des Doppelhaushalts 2019/2020 14. Februar 2019: In Staatskanzlei findet ein erstes Treffen aller Beteiligten zur Zukunft der RB 110 statt 20. Juni 2019: Informationsveranstaltung zum Stand der Verhandlungen im Bahnhof Döbeln-Ost von Henning Homann Gäste unter anderem: Gutachter Dr. Bräuer, Dr. Rudolf Lehle ( CDU), Wolfram Günther (B90/Grüne) 21. Juni 2019: In der Staatskanzlei wird eine Variantenprüfung zur besseren Anbindung von Döbeln an Dresden vorgestellt. Mitte August 2019:Freigabe der Planungsmittel für eine neue Bahnverbindung von Döbeln über Roßwein nach Dresden durch das Verkehrsministerium

Von Thomas Sparrer