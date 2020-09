Döbeln

Nach einigen Pleiten, Pech und Pannen konnte Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) am Montagnachmittag endlich ganz offiziell die Schlüssel für die neue Zweifeldsporthalle in Döbeln-Nord an die beiden Schulleiterinnen Elvira Flaschin und Katrin Wagner von der Grund- und der Oberschule Am Holländer übergeben. Seit Schuljahresbeginn sind die Schüler beider Schulen für den Schulsport in der neuen Halle. Auch Floorballer und Judokas nutzen die neue Sportstätte schon seit Schuljahresstart.

„Ich hätte diese feierliche Schlüsselübergabe gern schon im Herbst vergangenen Jahres vollzogen“, sagt das Stadtoberhaupt dann auch zur Begrüßung. Denn die Baustelle war eine der schwierigsten seit langem und die Fertigstellung dauerte ein Jahr länger als geplant. Die Mehrzahl der beteiligten Handwerker hätten gute Arbeit geleistet. Doch einzelne Baubeteiligte hätten Kettenreaktionen im Zeitplan ausgelöst. „Jetzt aber blicken wir nach vorn. Es ist eine erstklassige neue Sportstätte für unsere Schulen und Vereine entstanden“, sagt der Oberbürgermeister.

Anzeige

Sportlicher Baustein Insgesamt 4,7 Millionen Euro hat die neue Zweifeldsporthalle in Döbeln-Nord insgesamt gekostet. 1,8 Millionen Euro stellte der Freistaat Sachsen als Schulbauförderung zur Verfügung. 2,9 Millionen Euro muss die Stadt aus eigenen Mitteln beisteuern. Für den Oberbürgermeister gilt der Sporthallenneubau als weiterer Baustein, Döbeln für seine Bürger und besonders für Familien noch lebenswerter zu machen.

Dreiteiliges Gebäude

Gebaut wurde die Halle seit Frühjahr 2018. Bereits 2014 wurden für das Großprojekt in der Sportstättenleitplanung der Stadt die Weichen gestellt. Der moderne ebenerdige Komplex besteht aus drei Gebäudeteilen und wurde leicht in den Hang gebaut. 44 mal 22 Meter misst die große sieben Meter hohe Sporthalle. Diese kann mit einem vier Tonnen schweren Vorhang in zwei angeschlossene Hallenflächen, etwa beim Sportunterricht aufgeteilt werden. Ein zweiter Gebäudeteil beherbergt einen 15 mal 18 Meter großen und vier Meter hohen Mehrzweckraum, der wird tagsüber von der Grundschule für den Sportunterricht genutzt und steht am Nachmittag den Judokas des Döbelner SC zur Verfügung. Im dritten Teil der Halle sind Umkleiden, Sanitärräume sowie Funktionsräume und Technik untergebracht. Platz bietet die Halle zudem für maximal 199 Besucher plus Sportler. Das bedeutet, dass sie nicht für Großveranstaltungen gedacht ist. Dafür ist weiterhin die Stadtsporthalle vorgesehen.

Katrin Wagner, Schulleiterin der Oberschule dankte den Stadträten für die neue Halle. „Endlich können unsere Schüler hier unter besten Bedingungen Sportunterricht bekommen und müssen nicht mehr in der ganzen Stadt unterwegs sein.“

Zur Galerie Gute Bedingungen für Schulzentrum und Vereine.

Sportvereine sind gesellschaftlicher Klebstoff

„Das ist ein guter Tag für den Döbelner Sport“, lobte DSC-Präsident Thomas Kolbe. Mit seinen 33 Sportvereinen und den über 4000 organisierten Sportlern sei Döbeln eine Sportstadt. Sportvereine seien gesellschaftlicher Klebstoff. Sie binden Menschen an ihre Heimatstadt. „Zudem ist Sport gelebte Integration. Ob für Zuwanderer oder als soziale Integration. Sport vereint unterschiedlichste Menschen und ist zugleich Botschafter für unsere Stadt. Veranstaltungen wie der Stiefelpokal unserer Judokas sind dafür in tolles Beispiel“, so Kolbe.

Verzögerungen bei den Zimmererarbeiten am Dachtragwerk, dann Ärger um nicht zertifizierte Fenster und zuletzt eine Wasserhavarie in der fast fertigen Halle wegen einem Materialfehler in den Rohrleitungen – den Verantwortlichen im Bauamt des Rathauses standen einige Male die Haare zu Berge. Immer wieder war auf der Baustelle Krisenmanagement gefragt.

Von Thomas Sparrer