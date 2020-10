Döbeln

Der Titel ist Programm: „Dich, teure Halle, grüß ich wieder“ jubelt Leonora Weiß-del Rio am Beginn dieses Abends in den Zuschauerraum des Döbelner Theaters hinein. Die Arie der Elisabeth aus Wagners „Tannhäuser“ steht symbolisch für die Freude der Theaterleute, nach fast sieben Monaten endlich wieder auf der Bühne zu stehen und dort mit coronatauglichen Abständen zu singen – für ein zahlenmäßig kleines Publikum, weil im Saal natürlich auch hygienegerecht gesessen wird.

Theater unter Auflagen

Um die zahlreichen Auflagen zu erfüllen, ist fast alles provisorisch in diesem Programm, das den Titel „Die Operngala – Eine Zeitreise“ trägt und das zweifellos Ersatz für eine Musiktheaterpremiere ist. Die Sänger bleiben darum hauptsächlich stehen und schmachten sich in Liebesszenen aus der Ferne an, der Chor singt – akustisch übrigens sehr ausgewogen – von der Saalempore herab. Auch ein Orchester sitzt hier nicht im Graben, dafür bieten Niki Liogka und Hui Won Lee die musikalische Begleitung gleich an zwei Flügeln. Aber wenn es richtig diffizil wird, tritt sogar der Generalmusikdirektor Jörg Pitschmann zum Dirigieren auf die Bühne.

Programm ist Chefsache

Soll heißen: Hier ist kein Schnellschuss zu erleben, sondern ein Programm, das Chefsache ist. Weshalb neben Oberspielleiterin Judica Semler auch noch Intendant Ralf-Peter Schulze für die szenische Einrichtung dieses Wunschkonzerts verantwortlich zeichnet. Was wohl zum Einfall führt, Andreas Kuznick als Nachrichtensprecher einzubauen, der ein paar launige Anmoderationen und einen guten Witz von sich geben darf.

Im Vordergrund stehen diese szenischen Ideen in den 90 Minuten aber nie. Und wer die Augen schließt, um das Gehörte zu genießen und sich eine große Opernbühne so wenigstens erträumt, verpasst eigentlich auch nichts. Denn diese „Zeitreise“ bietet in erster Linie kulinarische Schmäckerchen und wuchert mit dem größten Pfund des Mittelsächsisches Theaters – seinem leistungsfähigen Sängerensemble.

Leistungsfähiges Sängerensemble

Allen voran brillieren die lyrische Sopranistin Lindsay Funchal und die Mezzosopranistin Dimitra Kalaitzi-Tilikidou, die mal gemeinsam Monteverdis „Pur ti miro“ oder den Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“ singen, die dann wieder als Solisten Bellinis Julia oder Bizets Carmen verkörpern und die schließlich mit Leonora Weiß-del Rio das „Rosenkavalier“-Schlussterzett bieten. Hut ab vor so viel stilistischer Wandlungsfähigkeit: Die barocke Sinnlichkeit gerät da ebenso klangvoll wie die silbrig perlende Musik von Richard Strauss.

Natürlich haben auch andere Kollegen das ein oder andere Ass im Ärmel: Sergio Raonic Lukovic offenbart einen düster-schwarzen „Freischütz“-Kaspar. Frank Unger, der Mann für das Drama im hohen Männerregister, wagt sich an Puccinis „Nessun dorma“. Susanne Engelhardt punktet mit ihrer Rolle aus „ Sunset Boulevard“. Johannes Pietzonka wiederum zeigt mit dem Loge-Monolog aus dem „Rheingold“, dass er das seltene Fach des Charaktertenors durchaus ausfüllen kann. Auch der Chor kommt noch zu seinem Auftritt – mit dem gewaltigen „Aurora Borealis“. Das ist zwar kein Musiktheater, aber es klingt auch richtig schön. Und das ist an diesem Abend ja das Wichtigste.

Von Hagen Kunze