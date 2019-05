Rosswein

18.000 Euro extra hat die Stadt Roßwein dank des Sächsischen Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetzes bekommen. Zehn Millionen Euro hat der Freistaat sowohl für dieses als auch das nächste Jahr dafür im Haushalt eingestellt. Das Geld, das an alle Kommunen als Pauschale ausgezahlt wird, soll eingesetzt werden für die Beräumung und Instandsetzung von Gewässern 2. Ordnung. Dazu gehören auch Regenrückhaltebecken oder Bachläufe wie der Eulitzbach in Otzdorf. Niederstriegis’ Ortsvorsteher Heinz Martin horchte im jüngsten Technischen Ausschuss auch sogleich auf, als Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) die neuen zur Verfügung stehenden Mittel erwähnte. Nicht erst seit jetzt mahnt Martin an, den kleinen Bach, der sich aufgrund seiner niedrigen Fließgeschwindigkeit immer wieder zusetzt, endlich freizulegen.

Warten auf Handlungsanweisung

Die Stadt Roßwein mit ihren Ortsteilen hat etwa 36 Kilometer Gewässer 2. Ordnung zu betreuen. Weshalb der Bürgermeister dem Begehren von Heinz Martin auch sogleich ein wenig Einhalt gebot. 500 Euro pro Kilometer seien ein Tropfen auf den heißen Stein.

Allerdings sind es Mittel, die es vorher gar nicht gab. Bislang, so Bauamtsleiterin Petra Steurer, habe es im Roßweiner Haushalt für die Instandhaltung der Gewässer 2. Ordnung gar keine ausgewiesene Position gegeben. Insofern ist das Geld durchaus eine Unterstützung. Allerdings wartet die Stadt noch auf eine Art Handlungsanweisung vom Landratsamt. „Wir wissen noch nicht genau, was alles wir mit dem Geld machen dürfen“, so Petra Steurer. Ob es lediglich dazu genutzt werden darf, Bachläufe zu reinigen oder beispielsweise auch der Bau einer kleinen Ufermauer davon finanziert werden könne. Oder eventuell auch ein naturnaher Ausbau, eine Renaturierung verrohrter Bachläufe.

Zugewachsener Bachlauf als mögliche Gefahr

In Otzdorf muss man sich noch gedulden, was die Freilegung des mittlerweile wieder von Sedimenten und Bewuchs zugesetzten Baches angeht. „Bis Juni darf man sowieso nichts machen wegen der Fischlaiche“, erklärt Heinz Martin, der es dennoch gern sehen würde, wenn danach etwas passiert. Denn auch wenn in Otzdorf jetzt der neu gebaute Hochwasserschutzdamm bei Starkregen für die Regulierung der Wassermassen sorgt, damit der Eulitzbach nicht mehr unkontrolliert über die Ufer tritt – ein zugewachsener Bachlauf stellt immer eine mögliche Gefahr dar.

Doch auch an anderer Stelle besteht Handlungsbedarf. Das Regenrückhaltebecken in der Roßweiner Töpferschlucht beispielsweise müsste dringend entschlammt werden, sagt Petra Steurer. Nach den beiden Hochwassern hatte die Stadt dort jeweils mit Hilfe von Sondermitteln etwas machen können. Das liegt schon wieder fünf Jahre zurück. Die jetzt zur Verfügung gestellten Gelder könnten auch dort gut eingesetzt werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk