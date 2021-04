Döbeln

Am Dienstag ist er angekommen – der Impfstoff gegen das Corona-Virus. In den Hausarztpraxen der Region wird ab Donnerstag der schützende Piecks verabreicht. Für die Mediziner und ihre Teams ist das eine zusätzliche Herausforderung. Ihre Tage sind jetzt noch länger. Neben dem meist eh schon vollgepackten Praxisalltag gilt es, den schnell verderblichen Impfstoff so effektiv wie möglich an den Patienten zu bringen. „Wir brauchen Unterstützung, um so viel wie möglich impfen zu können.“ Die Döbelner Allgemeinmedizinerin Dr. Rosemarie Wockenfuß appelliert deshalb an die Patienten, gut vorbereitet zur Impfung zu kommen, sich Merkblätter und Anamnesebogen im Vorfeld zu besorgen, diese gelesen und ausgefüllt zu haben. Fünf Unterschriften müssen für eine Impfung geleistet werden. Von den Krankenversicherungen fordert sie, dass diese Unterstützung leisten beim Bewältigen der Bürokratie und ihre Kunden mit dem erforderlichen Material ausstatten. „Das wäre für die Leute wichtig und für uns auch.“

Merkblätter und Erklärungen vor dem Impftermin ausfüllen

Denn: Die Ressourcen sind knapp. Nicht nur was den Impfstoff selbst angeht. „Wir haben im Praxisalltag keine Zeit, nebenbei auch noch die Merkblätter auszudrucken und dann mit den Patienten durchzugehen“, beschreibt die Medizinerin. Ein Anamnesebogen, vier Aufklärungsmerkblätter beidseitig bedruckt, eine Einwilligungserklärung, ein Dokumentationsblatt pro Patient – für den Start diese Woche hat ihre Praxis die Bögen parat, ab nächste Woche müssen die Impfstoffempfänger die Unterlagen selbst mitbringen. Dafür hofft sie auf die Unterstützung von älteren Patienten durch junge Menschen. Denn alle erforderlichen Unterlagen können beispielsweise aus dem Internet ausgedruckt werden. Die Stadt Döbeln hat die Dokumente auf ihrer Homepage eingestellt unter www.doebeln.de. „Was ich dann hier noch anbieten kann ist: Fragen beantworten und die Impffähigkeit feststellen“, so Rosemarie Wockenfuß. Nach dem Piecks muss der Patient mindestens eine Viertelstunde noch überwacht werden.

Keine Alternative zum Impfen in den Hausarztpraxen

Seit Wochen bereitet sich die Medizinerin mit ihrem vierköpfigen Team neben der normalen Sprechstunde auf diese Zeit jetzt vor. Sie selbst ist bereits im Februar geimpft worden, genauso ihre Mitarbeiter. Obwohl das Impfen in den Praxen zusätzliche Arbeit bedeutet, sieht Rosemarie Wockenfuß keine andere Möglichkeit. „Das ist zwingend, um weiteren Lockdowns zu begegnen. Mit den Impfzentren allein würde es zu lange dauern.“

Der Impfstoff ist ab Lieferung genau 120 Stunden haltbar. Sind am Freitag nicht alle Dosen verimpft, müssen sie entsorgt werden. Das widerstrebt der Ärtin. Insgesamt 18 Dosen Biontech hat sie am Dienstag bekommen und lagert sie seitdem im Kühlschrank. Aktuell werden Personen der Kategorie 2, also die über 70-Jährigen oder Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, geimpft. Jeweils sechs auf einmal werden in einer Ampulle mit Kochsalzlösung aufgefüllt, von da an ist der Impfstoff sechs Stunden haltbar. Einmal in der Spritze aufgezogen, kann er nur noch zwei Stunden verwendet werden. Um nichts vom knappen Impfstoff zu vergeuden, müssen alle Abläufe genau eingetaktet sein.

Impfmanagement per Excel-Datei

In der Praxis gibt es inzwischen eine Excel-Datei, in der die in Frage kommenden Impf-Patienten in den letzten Wochen bereits nach Prioritäten erfasst sind. Die Impfzeiten Donnerstag und Freitag sind genau festgelegt und liegen in der Mittagszeit. Falls am Freitag Impfstoff übrig sein sollte, hat Rosemarie Wockenfuß kein Problem, diesen auch an Menschen aus ihrem Patientenstamm zu geben, die laut aktueller Prioritätsliste noch nicht an der Reihe wären.

Von Manuela Engelmann-Bunk