Mit kleinen Schritten zum großen Ziel Roßweiner Ensembleakademie

Roßwein

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass vier junge Sänger des Vokalquintetts Ensemble Nobiles aus Leipzig beim Neujahrsempfang im Roßweiner Rathaussaal für ein Millionenprojekt geworben haben: Die 1906 erbaute Villa Bauch in der Gersdorfer Straße 6 soll zu einer Ensembleakademie umgestaltet werden. Unter ihnen ist Lukas Lomtscher, der in Marbach aufgewachsen ist und von Kindesbeinen an persönliche Verbindungen zu den Besitzern der Villa pflegt. Seit dem Neujahrsempfang ist bis auf ein extrem stark frequentiertes Benefizkonzert in der altehrwürdigen Villa im Juli nicht viel passiert – zumindest für die Öffentlichkeit. Manch einer stellt sich die Frage, ob das Projekt angesichts seines enormen Umfanges möglicherweise bereits gestorben ist, bevor es überhaupt richtig angeschoben werden konnte. Das ist es nicht.

Lukas Lomtscher hat in seiner Kindheit viel Zeit in der Villa Bauch verbracht. Quelle: Gerhard Dörner

Anzeige

Vereinssatzung ist anerkannt

Im Dezember haben die jungen Künstler einen wichtigen Schritt nehmen können: Die Anerkennung der Satzung durch das Finanzamt in Mittweida. So schnell wie möglich soll in Roßwein nämlich ein Verein gegründet werden, der bald eine Geschäftsstelle vor Ort einrichten kann und sich dann mit der Umsetzung des Projektes in allen seinen Facetten beschäftigen wird. Einen Termin dafür gibt es bis dato nicht – weil die Corona-Pandemie Planungen aktuell schwierig macht.

Das war das gesamte letzte Jahr so. Ein Umstand, der es den allesamt freiberuflichen Künstlern zusätzlich schwer gemacht hat, das Projekt Ensembleakademie voranzutreiben. „Keiner von uns macht das hauptberuflich“, erklärt Lukas Lomtscher, und: „Wir haben noch nie so viel gearbeitet und so wenig verdient“, fasst der Sänger die Situation der vergangenen Monate zusammen. Die Corona-Krise hat auch das Ensemble Nobiles vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. „Der Verlust ist substanziell.“ Indirekt habe das natürlich auch auf die Entwicklung des Projektes gewirkt, weil viele Ressourcen der Musiker für die Absicherung des Lebensunterhaltes gebunden waren. Ihre neue CD „vollxlied“ hatten die Vokalkünstler ursprünglich in der Villa aufnehmen und im Herbst auch dort vorstellen wollen. Diesem Vorhaben hat nicht nur Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern die Bedingungen im Gebäude. „Unser Tonmeister meinte, dass das ganz schwierig werden würde“, so Lomtscher, weshalb die Aufnahmen dann doch wieder im Studio gemacht wurden. „Da haben wir gleich gesehen, auf was bei einer Sanierung noch geachtet werden muss.“

Aus der Villa Bauch in Roßwein soll eine Ensembleakademie werden. Quelle: Gerhard Dörner

Vereinsgründung soll in Roßwein stattfinden

An diesem Punkt aber ist man noch lange nicht. Von einem Zehn-Jahres-Rahmen spricht Lukas Lomtscher und verdeutlicht damit noch einmal, dass das Projekt von vorn herein nur als ein langfristig umsetzbares zu betrachten ist. Der neu zu gründende Verein wird vor allem auch mit der Beschaffung von Finanzmitteln beschäftigt sein, die für die aufwändige Sanierung der Villa erforderlich sind. Realistisch müsse man auch sein, was den Bedarf für ein solches Angebot angeht, wie es mit der Villa in Roßwein geschaffen werden soll: Corona hat vielen Musikern die Lebensgrundlage genommen. „Viele Musiker sind pleite und haben jetzt sowieso erstmal kein Geld für Probenlager oder ähnliche Veranstaltungen, die hier ja angeboten werden sollen.“ Lukas Lomtscher hofft, dass sich der Bedarf in zehn Jahren wieder erholt hat.

Die Vereinsgründung wird in Roßwein stattfinden. „Am liebsten im Rathaus.“ Sobald wieder irgendeine Planung möglich ist, wird dieser Termin in Angriff genommen. Die erforderlichen sieben Gründungsmitglieder zusammenzubekommen, stelle kein Problem dar. Wer Interesse hat, im Verein mitzuwirken, könne gern Kontakt zu den Initiatoren aufnehmen. Das ist ganz leicht möglich – per Mail, Telefon oder Facebook.

Mail briefkasten@villabauch.de / Telefon 0163/8711063 / Facebook: Ensemble-Akademie Villa Bauch

Von Manuela Engelmann-Bunk