Mit neuem Programm: Sternwarte in Hartha öffnet ab Oktober wieder

Die Bruno H. Bürgel-Sternwarte in Hartha öffnet im Oktober wieder ihre Pforten für Hobbyastronomen und begeisterte Sternenschauer. Ab dem kommendem Monat gibt es wieder einen Veranstaltungsplan, der vorerst bis Dezember ausgerichtet ist. Dabei müssen sich die Besucher jedoch auf einige corona-bedingte Vorkehrungen einstellen.

Besonders bei Vorträgen wird in Zukunft die Teilnehmerzahl deutlich reduziert, erklärt Rico Raudzus aus dem Vorstand der Sternwarte. Statt üblich bis zu 45 Personen können nun lediglich noch 15 im Saal zuhören. „Wir bitten daher jeden, sich vorher über unser Online-Formular anzumelden, damit wir besser planen können. Wir möchten niemanden nach Hause schicken, weil der Platz nicht ausreicht.“ Und auch in die Kuppel werden ab sofort weniger Leute gleichzeitig rein können. „Bei Führungen achten wir darauf, dass nur Familien als Gruppe oder Einzelpersonen in den Raum können.“ Gerätschaften wie Teleskope werden außerdem regelmäßig desinfiziert.

Im gesamten Gelände, außer am Platz während des Vortrages, müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ausgenommen davon sind Kinder unter sechs Jahren sowie Personengruppen, die sonst im öffentlichen Bereich keine Maske tragen müssen. Wer die für Covid-19 typischen Krankheitssymptome (Fieber, Halsschmerzen, Husten) aufweist oder sich nicht gesund fühlt, sollte dringend von einem Besuch der Sternwarte absehen.

Diese Veranstaltungen stehen in den kommenden Wochen an. Eine komplette Übersicht zu allen Terminen gibt es auf der Internetseite der Sternwarte Hartha. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro und für Kinder 1,50 Euro.

Freitag, 2. Oktober: Was sehen wir am Himmel? Eine Exkursion in unser Sonnensystem und ferne Welten des Universums, 19 Uhr

Freitag, 9. Oktober: 51 Jahre Apollo-Mondlandung – Das Apolloprogramm mit Bildern vom Mond und der Raumfahrttechnik, 19 Uhr

Freitag, 16. Oktober: Gefahren für uns und unsere Erde aus dem Weltraum – Von Sonnenstürmen bis zu Asteoriden und Aliens, 19 Uhr

Freitag, 23. Oktober: Die Jahreszeiten – Wie entstehen sie und was haben diese für Auswirkungen auf der Erde (Für Kinder von 5-12 Jahre), 18 Uhr

