Mit neuem Spielplatz in Lüttewitz wird für Bewohner ein Traum wahr

Lüttewitz

Was für ein Fest: Ein ganzer Haufen Kinder durfte in Lüttewitz am Freitagnachmittag einen neuen Spielplatz in Beschlag nehmen. Die große Wiese zwischen Vereinsheim und Feuerlöschteich ist ab sofort zum Spielen, Toben, Verweilen da. Das feierten die Bewohner aus Lüttewitz und den angrenzenden Ortschaften kurzerhand mit einem kleinen Fest. Blasmusik, Zielspritzen mit der Feuerwehr und Hüpfburg umrahmten das freudige Ereignis.

Der Kletterturm mit Wackelbrücke lockte zu abenteuerlichen Überquerungen. Quelle: ME

Auf das warten die Lüttewitzer schon seit über 20 Jahren. Ortsvorsteher Ralph Zschörper ist stolz, dass das Projekt nun endlich umgesetzt werden konnte und damit der sechste Spielplatz im Altgebiet Mochau entstanden ist. Immerhin umfasst dieses Gebiet 23 Ortsteile.

Allein in die Kita Zwergenland gehen 64 Kinder, dazu kommen diejenigen, die jetzt schon im Grundschulalter sind. Potenzial für die Nutzung des neuen Spielplatzes ist also da. Ines Laschet, Vereinsvorsitzende des angrenzenden Sportvereins SV Einheit Lüttewitz ist ebenso glücklich – auch darüber, dass das Tobefeld gleich ans Vereinsgelände mit der wieder in Betrieb befindlichen Gaststätte grenzt. Sie hofft auf Synergieeffekte und eine Belebung des Vereinslebens.

Was aus wirtschaftlichen Gründen so lange gedauert hat, ist nun möglich geworden durch die Kleinprojektförderung des Klosterbezirkes Altzella. 80 Prozent gibt es da an finanzieller Unterstützung, allerdings muss der Projektträger ein Verein sein.

Das kleine Karussell war gleich voll besetzt. Quelle: ME

In Lüttewitz wurde dafür Hand in Hand gearbeitet: Der Kindergartenträgerverein Zwergenland übernahm die Antragstellung, so dass auf dem kommunalen Gelände durch die Bauhofmitarbeiter sechs Spielgeräte aufgebaut werden konnten.

Neben einer Turmkombination, Wippe, Dreier-Reckstange, Karussell, Doppelschaukel und Wipptier gibt es außerdem eine überdachte Sitzgruppe. Auch drei Bäume sind neu gepflanzt worden. Gekostet hat das alles rund 20000 Euro, von denen der Ortschaftsrat aus seinem städtischen Budget 4000 beigesteuert hat.

Von Manuela Engelmann-Bunk