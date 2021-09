Mit über 130 Sachen durch Reichenbach

Kriebstein/Reichenbach

Mit 135 Sachen durch das Dorf. Das ist fast dreimal so schnell, als in Reichenbach erlaubt. Blöderweise ist der Blitzer an der S 36 nur eine Attrappe und hätte bei diesem Geschwindigkeitsverstoß sowieso an der falschen Stelle gestanden. Denn die Gemeinde hat den Raser auf der Straße in Richtung Greifendorf gemessen. Mit der Tempotafel, die sie seit einiger Zeit an unterschiedlichen Stellen im Gemeindegebiet aufstellt.

Tempotafel geht nicht ganz genau

Aber geht das gerät auch genau? Gemeinderätin Kate Scharf (Linke) hat da ihre Zweifel. „Als ich an der Tafel vorbei gefahren sind, zeigte sie 50 an. Mein Tacho zeigt aber immer mehr an. Da werden doch die Ergebnisse verfälscht.“ Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein) hat das auch schon festgestellt. „Das Gerät hat einen Softwarefehler. Wir haben es bereits eingeschickt, da ist noch Garantie drauf“, sagt Maria Euchler.

Raser auch Kriebstein

In Reichenbach stand die Tempotafel drei Wochen an der Straße. Insgesamt waren in diesem Zeitraum 4954 Autos schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde. Deutlich mehr waren es in Kriebstein, wo das Mess- und Anzeigegerät ebenfalls drei Wochen stand. Dort hatte der schnellste Fahrer 112 Kilometer pro Stunde drauf. Insgesamt waren in Kriebstein im dreiwöchigen Messzeitraum 7111 Fahrzeuge schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Tempotafeln messen sich nur auf der Seite mit dem Display die Geschwindigkeit der Autos, sondern auch auf der anderen. Die Daten lassen sich ganz präzise auswerten und nach ankommenden und abfließenden Verkehr staffeln.

Von Dirk Wurzel