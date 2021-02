Mitarbeiter der Stadt Hartha bei Arbeitsunfall leicht verletzt

Hartha

Ein Mitarbeiter des Harthaer Bauhofs hat sich am Freitagmorgen bei einem Arbeitsunfall leicht verletzt. Der Mann hatte Reparaturarbeiten an einer Straßenlampe in der Gallbergstraße abgeschlossen, den Korbausleger in die Fahrposition gebracht und wollte gerade die Stützbeine seines Fahrzeuges einfahren. Aus nicht geklärter Ursache kam der Wagen jedoch ins Rutschen und klemmte den Bauhofmitarbeiter ein. Laut Polizei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Bürgermeister in Sorge

„Hoffentlich gibt es keinen Personenschaden, war mein erster Gedanke. Alles andere können wir reparieren, aber die Gesundheit ist nicht verhandelbar“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze. Nachdem er die Nachricht von dem Unfall erhalten habe, hätte er sich auf den Weg zum Ort des Geschehens in der Gallbergstraße gemacht. Er sei erfreut gewesen, weil der Mann vom Bauhof ansprechbar gewesen sei, hätte sich aber weiter Gedanken gemacht und hoffe, dass der Geschädigte keine schlimmeren oder gar bleibenden Schäden davon tragen wird, sagt Harthas Bürgermeister.

Laut Harthas Stadtoberhaupt musste die Feuerwehr den Bauhofsmitarbeiter aus seiner misslichen Lage befreien. Der zurückrutschende Wagen hätte seinen Fuß an einem Zaun eingeklemmt. Die Kameraden schnitten einen Teil des Zauns heraus, um den Mann befreien zu können. „Der Feuerwehr gilt großer Dank. Die Kameraden waren sehr schnell vor Ort, und dass nachdem sie gestern Nacht noch zu einem Brand in Leisnig ausgerückt waren.“ Auch ein Anwohner habe den Unfall bemerkt und sei durch drei Gärten gerannt, um zu helfen, berichtet Ronald Kunze.

Ursache ungeklärt

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. „Wir können uns noch nicht logisch erklären, wie das passieren konnte. Der Mann ist ein sehr zuverlässiger und erfahrener Mitarbeiter und hat alle Sicherheitsmaßnahmen vollumfänglich umgesetzt“, sagt Bürgermeister Kunze. Zudem sei es zum Zeitpunkt des Unfalls noch trocken gewesen. Aber selbst bei Nässe hätten die Arbeiten unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen werden dürfen. „Wir werden jetzt warten, bis der Mitarbeiter wieder gesund ist und dann den Unfall auswerten“, sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze.

Von Tim Niklas Herholz