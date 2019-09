Mitarbeiter steigen ein und führen Nico Fahrzeugteile aus der Planinsolvenz

Mockritz/Döbeln

Was lange währt, wird gut. Fünfeinhalb Jahre nach Eröffnung des Rettungsschirmverfahrens für die Mockritzer Nico-Firmengruppe, steht der Produktionsbetrieb Nico Fahrzeugteile GmbH wieder auf soliden Füßen und konnte nach Abschluss des Insolvenzplanverfahren jetzt wieder richtig durchstarten.

Gelungen ist das, weil zwei leitende Mitarbeiter des Unternehmens die Geschicke der Nico Fahrzeugteile GmbH komplett in ihrer Verantwortung übernahmen. Andreas Vogel und Markus Rütz wurden als neue verantwortliche Geschäftsführer und Investoren im Insolvenzplanverfahren von den Sanierungsberatern der Döbelner Rechtsanwaltskanzlei Kulitzscher und Ettelt, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Ettelt, und dem Sachwalter Dr. Jürgen Wallner von der Anwaltskanzlei Wallner&Weiß aktiv begleitet. „Dass Ganze mündete darin, dass die beiden Mitarbeiter den Gläubigern ein Konzept vorlegten, dem diese einhellig zugestimmt haben“, schildert Rechtsanwalt Stefan Ettelt.

Andreas Vogel war schon als Technischer Betriebsleiter für die Produktion bei Nico Fahrzeugteile in Verantwortung. Markus Rütz war von 1999 bis 2011 als Vorstandsassistent bei der damals noch als Firmenholding organisierten Nico AG tätig. Er hatte das Unternehmen zwischenzeitlich verlassen und kehrte zu Beginn des Insolvenzplanverfahrens ins Unternehmen zurück, um es aktiv mitzugestalten und schließlich als Geschäftsführer Verantwortung für die Sanierung in Eigenregie zu übernehmen.

Fünf Jahre nach der begonnenen Planinsolvenz werden bei Nico Fahrzeugteile im Gewerbegebiet Mockritz wieder schwarze Zahlen geschrieben. Zwei Führungskräfte stiegen auch als Investoren ein. Lehrling Fabian Hausmann (l.) und Christina Rütz gehören zur insgesamt 35-köpfigen Belegschaft des Herstellers von Ersatzteilen für Pkw-Anhängekupplungen. Quelle: Sven Bartsch

Mutig traten die beiden leitenden Mitarbeiter schließlich als Investoren auf und übernahmen ihren Betrieb als Management-Buy-Out (MBO). Entstanden ist nach dem Insolvenzplanverfahren nun eine rechtlich neustrukturierte Firma. Nico Fahrzeugteile ist nicht mehr Teil einer Firmenholding mit vielen Töchtern sondern ein betriebswirtschaftlich eigenständiges Unternehmen. „Hinter Nico Fahrzeugteile steht jetzt eine operative und gesunde GmbH“, so Rechtsanwalt Stefan Ettelt. Durch die Länge des Verfahrens konnte das Unternehmen wirtschaftlich saniert werden und schrieb schon während der Insolvenz positive Betriebsergebnisse. Diese schwarzen Zahlen in den letzten Jahresabschlüssen machten auch den Gläubigern Freude. Denn sie gehen mit einer überdurchschnittlichen Quote aus dem Verfahren. Das heißt, sie bekommen einen guten Anteil ihrer Forderungen ausbezahlt.

„Gelungen ist das alles, weil die Sparkasse Döbeln im Verfahren immer zu uns gestanden hat und zu uns steht. Deshalb können wir jetzt mit gutem Rückenwind durchstarten“, sagt Geschäftsführer Markus Rütz. Dankbar ist er auch den Mitarbeitern. „Ohne dieses Team hinter uns hätten wir diese Verantwortung sicher nicht übernommen und wir wären in den letzten Jahren auch nie so weit gekommen“, so der Geschäftsführer weiter.

Zur Nico Fahrzeugteile GmbH gehören 25 Mitarbeiter im Gewerbegebiet in Mockritz und weitere zehn in Bad Rappenau in Baden-Württemberg. Das Unternehmen produziert und handelt europaweit Ersatzteile für Pkw-Anhänger bis 3,5 Tonnen. Vor der Planinsolvenz im Februar 2014 hatte Nico Fahrzeugteile 16 Mitarbeiter. Weitere Kollegen waren damals noch bei anderen Firmen unter dem Dach der Nico Holding angestellt.

Von Thomas Sparrer