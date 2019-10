Zweite Chance für alte Knacker: Wer hilft mit, Leisnigs Weihnachtsmarkt zu dekorieren?

Leisnig

Der Leisniger Weihnachtsmarkt soll in diesem Jahr wieder um einiges schmucker werden, und dabei können sogar alle Weihnachtsmarktbesucher und andere Gäste mithelfen: Es werden Räuchermännchen, Weihnachtsengel, Nussknacker und andere hölzerne Advents-Protagonisten gebraucht für die Ausgestaltung der Verkaufsstände und -buden. Der Markt wird am 6., 7. und 8. Dezember an der Kirche veranstaltet.

Jährlich wird in einer Arbeitsgruppe der Weihnachtsmarkt „Im Märchenland“ vorbereitet. Da vorrangig Vereinsvertreter dabei aktiv sind, besteht die Arbeitsgruppe aus Vertretern aus der Leisniger Vereine.

In dieser Runde wurden zuletzt verschiedenen Ideen geboren, die den Weihnachtsmarkt schöner gemacht haben. So können nach Initiative von Rita und Klaus-Dieter Reißmann Weihnachtssterne im Geäst der Kirchplatzbäume leuchten. Seit dem vergangenem Jahr durchschreiten die Gäste außerdem ein Portal aus zwei leuchtenden Weihnachtskerzen. Diese hat Reißmann gebaut.

Im vergangenen Jahr die Neuheit: Klaus-Dieter Reißmann baute ein Portal für Leisnigs Weihnachtsmarkt. Seine Frau Rita besorgte Weihnachtssterne für die Kirchplatzbäume. Quelle: Sven Bartsch

In diesem Jahr haben nun auch andere Leisniger die Chance, ihren Weihnachtsmarkt ein wenig zu bereichern. Rüdiger Schulze, ebenfalls in der Vorbereitungsrunde für den Weihnachtsmarkt aktiv, erklärt zum Hintergrund: „Klaus-Dieter Reißmann hatte im letzten Jahr schon einige der Buden mit einem tollen Schwibbbögen verschönern können. Das war ein toller Augenfang auf dem Weihnachtsmarkt. Hierzu hatten wir ihm entsprechende, nicht mehr benötigte Weihnachtsdeko zur Verfügung gestellt, die er dann in die Schwibbbögen integrierte.“ Auf dieser Idee solle nun weiter aufgebaut werden auf eine Art, die auch andere Leute mit einbezieht.

„Wer noch gut erhaltene Weihnachtsdeko wie Räuchermännchen, Nussknacker, Engel oder anderes zu Hause hat, die er hierzu bereitstellen möchte, der wird gebeten, diese im Leisniger Gästeamt abzugeben“, so Schulze weiter.

Wer möchte, könne Klaus-Dieter Reißmann auch gerne direkt ansprechen und die Stücke dann bei ihm abgeben. Schulze weiter: „Nun werden wir sehen, wer sich zugunsten des Weihnachtsmarktes von dem einen oder anderen Stück vielleicht trennen kann. Denn eins ist dabei zu beachten: Es ist dann ein Abschied für immer. Eine Rückgabe der ausgeliehenen Stücke wird nicht möglich sein.“

Von Steffi Robak