Mitnetz zieht neue Strippen in Meinsberg

Meinsberg

Da flackert schon mal das Licht. Vor allem, wenn beim Meinsberg Open Air die Verstärker -und Lautsprecheranlage viel Strom zieht. Dann kommt bei einigen Häusern weniger Spannung an. Der Meinsberger Kay Wollschläger kann davon ein Lied singen, denn sein Haus liegt in so einer Problemzone der Stromversorgung.

Aber das wird alles anders und besser. Evelyn Zaruba, die Pressesprecherin des Stromnetzbetreibers Mitnetz Strom, weiß um den schlechten Zustand des Meinsberger Ortsnetzes. „Das Ortsnetz ist teilweise veraltet. Die Masten der Freileitung waren zum Teil beschädigt“, sagt sie. Derzeit lässt die Mitnetz das Niederspannungsnetz erneuern. Wobei Niederspannung relativ ist, denn mit 400 Volt ist auf diesen Strippen ganz schön Pulver. Aber im Vergleich zur Mittelspannung (bis zu 30.000 Volt) und zur Hochspannung (bis zu 110.000 Volt) sind 400 Volt natürlich recht wenig.

Netzstation wird aufgerüstet

Mit dieser Spannung fließt die Elektrizität letztlich in die Haushalte. Sie kommt vom Umspannwerk im Mittelspannungsnetz im Versorgungsgebiet an, wo ein Transformator steht. Der wandelt die Mittel- zur Niederspannung. Den Trafo in Meinsberg pimpt die Mitnetz Strom gleich mit auf. „Die Ortsnetzstation Meinsberg Ort (Bezeichnung bei Mitnetz Strom) bleibt bestehen, wurde aber mit einem größeren Trafo ausgerüstet“, sagt Evelyn Zaruba. Schließlich muss die Station mehr leisten, wenn bald 13 neue Eigenheime im Baugebiet Sonnenhufe II mit am Niederspannungsnetz hängen. Denn auch deswegen wird das Stromnetz im Waldheimer Ortsteil ausgebaut.

Ortsnetz wird überwiegend erneuert

„Durch die Baumaßnahme wird der überwiegende Teil des Ortsnetzes erneuert und die Versorgungszuverlässigkeit gesichert“, sagt Evelyn Zaruba. So verschwinden die anfälligen Freileitungen. Der Versorger bringt die Strippen unter die Erde. „Insgesamt wurden 1.250 Meter Niederspannungsfreileitung durch 1.300 Meter Niederspannungskabel in der gesamten Ortslage Meinsberg ersetzt“, so die Mitnetz-Pressesprecherin. Dabei müssen die Mitarbeiter der beauftragten Firmen 54 Hausanschlüsse anpassen.

Fertigstellung Anfang März

Bereits seit Frühjahr läuft das Bauvorhaben. Es liegt nun in den letzten Zügen. Allerdings pausiert es gerade, weswegen auch die Baustellenampel derzeit außer Betrieb ist. Im März 2020 geht sie wieder an. „Anfang März wird der letzte Teil der Maßnahme fertig gestellt. Dabei werden in der Waldheimer Straße noch einige Hausanschlüsse angepasst sowie Kabel in die Erde gelegt. Hierbei kann es punktuell zu einer Ampelregelung kommen“, sagt Evelyn Zaruba. Im März passen die Handwerker noch einige Hausanschlüsse an der Waldheimer Straße an. Zudem bauen sie die Freileitungen über der Dorfstraße ab. Dort fließt der Strom bereits durch Erdkabel.

Ende Mai soll alles fertig sein in Meinsberg. Die Mitnetz investiert insgesamt 270.000 Euro in das neue Ortsnetz.

Von Dirk Wurzel