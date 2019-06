Leisnig

Ab Sonntag finden sich Besucher der Burg Mildenstein dort eine Gruppe von Menschen wieder, die eine Woche lang auf der Burg so leben, wie es zu Zeiten des Mittelalters gewesen sein könnte. Die Burg erwacht zum Leben.

Einmal jährlich, zu Pfingsten, mietet die Interessengemeinschaft „Burgalltag“ für eine Woche die Burg Mildenstein, bezieht dortige Gemächer, entfacht die Küchenfeuer, übt sich mit Pfeil und Bogen sowie Schwert und Schild auf dem Burghof – lebt so authentisch wie möglich, um in diese Zeit möglichst authentisch einzutauchen.

Die Burgmannschaft will versorgt und beschäftigt sein. Sie besteht aus Mägden und Knechten, Kämpfern und Handwerkern. Dass tagsüber geführte standesgemäße Leben der etwa 40 Menschen starken Gruppe ist streng durchorganisiert, so wie es auf einer derartigen Burg im Mittelalter üblich war. Dabei hält ein Burgvogt alle Fäden zusammen. Helmut Kwiecinski teilt zum Beispiel die Kämpfer zur Wache ein und hält sie dazu an, ihre Fähigkeiten zu trainieren. Seine Frau Babette organisiert den Einsatz der Mägde und Knechte für die alltäglichen Arbeiten.

Außerdem sorgt sie dafür, dass sich alle zusammen die Regeln höfischen Benehmens aneignen. Für die Woche im Mittelalter finden sich die Burgbewohner vom „Burgalltag“ zumeist über das Internet zusammen. Man findet sich in der ganz Deutschland verbreiteten Reenactment-Szene.Die Burgbesucher können dies alles mit verfolgen. Folgendes erwartet die Besucher am Wochenende auf der Burg.

Am Pfingstsonntag und Montag gibt es 11 und 14 Uhr Familienführungen „Mit Frieder Berg unterwegs“. Die Burgherrin gibt Anleitung in mittelalterlichem Tanz. Am Pfingstmontag werden ab 11 Uhr Mildensteiner Klänge gespielt. Jeweils zur vollen Stunde greift Schattenfee Katja Neumann in die Saiten ihrer Harfe. Die Burg ist an allen Pfingstfeiertagen 10 bis 18 Uhr geöffnet, Führungen und Harfenkonzerte sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Von Steffi Robak