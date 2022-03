Altzella

Nach langer Winterpause startet am Freitag die Saison für den Klosterpark Altzella – auch wenn der Frühling offenbar noch einmal eine kurze Pause einlegt. Pünktlich um 10 Uhr wird das Tor zur Anlage geöffnet. Dann können hier die Besucher der Natur beim Frühlingserwachen über die Schulter schauen und sich an den blühenden Schneeglöckchen, Buschwindröschen und Leberblümchen erfreuen. Das frische Grün zwischen dem mancherorts noch winterlich grauen Ecken begeistert besonders Kräuterfans.

Auch Kräuterfachfrau Koreen Vetter macht sich schon am Freitag, um 15 Uhr auf zu ihrem ersten Kräuterspaziergang durch den Klosterpark. Sie begibt sich auf die Suche nach den ersten Trieben. Denn gerade die jungen Pflanzen sind bei Kräuterkennern beliebt und haben viel Kraft. Interessierte nimmt Koreen Vetter gern auf ihre Suche nach dem grünen Gold der Mönche mit und verrät so manchen praktischen Verwendungszweck. Die Karten können schnell und bequem online unter www.kloster-altzella.de erworben werden.

Am Wochenende dann wird der Frühling herzlich, lautstark und bunt willkommen geheißen. Am Sonnabend und Sonntag ist jeweils von 11 bis 19 Uhr das fahrende Volk, Gaukler, Händler und so mancher edle Ritter zu Gast in den Mauern des ehemaligen Zisterzienserklosters. Höhepunkte des Mittelalterspektakels sind die Ritterturniere der Stuntgruppe „Wenzels Ritterspiele“. Zum ersten Mal nach der Pest in Sachsen reiten die edlen Ritter im Turnier auf den großen Klosterwiesen. Es gilt die 3G-Regel, so wird versucht, die Pest vor den Toren zu belassen. Um Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden, raten die Gastgeber zum Vorab-Kauf der Tickets in unserem Shop. Eltern zahlen nur für das erste Kind, für alle weiteren Kinder ist der Eintritt frei. Kinder im Vorschulalter haben ebenfalls freien Eintritt.

Von daz