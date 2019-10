Mitteldeutsche Regiobahn öffnet Kundencenter in Döbeln wieder

Döbeln

Seit sechs Wochen ist die Automatiktür des Reisezentrums im Döbelner Hauptbahnhof geschlossen. Betreiberin Hannelore John ging in den Ruhestand und gab ihre seit 14 Jahren privat geführte Reiseagentur auf. 47 Jahre lang hatte sie im Döbelner Hauptbahnhof Bahnfahrkarten verkauft und vor allem die Kunden beraten. Das vermissen viele Bahnfahrer seitdem. Denn Hannelore John war eine Institution.

Doch bei der Schließung ihrer Agentur konnte die 63-Jährige zumindest ankündigen, dass es weiter geht. Denn die Mitteldeutsche Regionalbahn hatte ihr versprochen, den Fahrkartenservice im Döbelner Hauptbahnhof fortzuführen.

MRB hält sich an Versprechen

„Na klar halten wir uns an unser Versprechen. Die Bahnagentur wird als MRB-Kundencenter im Bahnhof Döbeln weitergeführt“, war dazu aus der Pressestelle der Mitteldeutschen Regiobahn zu erfahren.

„Die Eröffnung findet voraussichtlich Ende November statt. Wir planen eine komplette Renovierung der Räumlichkeiten. Daher können wir noch keinen konkreten Eröffnungstermin benennen. Die Kundenberater für Döbeln sind bereits eingestellt und werden aktuell in den anderen MRB-Kundencentern geschult, heißt es von der Mitteldeutschen Regiobahn weiter. Die Öffnungszeiten sollen genauso wie in den Kundencentern in Glauchau und Flöha sein. Das heißt Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr. Im Döbelner MRB-Kundencenter werden dann alle Tickets des Nah- und Fernverkehrs verkauft, inklusive EC-, IC- und ICE-Tickets, kündigt das Unternehmen weiter an.

Noch sind die Räume im Döbelner Hauptbahnhof verwaist. Doch Ende November soll es hier wieder Fahrkarten geben. Quelle: Gerhard Schlechte

Im April 2005 hatte Hannelore John im damaligen Reisezentrum der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof ihre eigene Agentur eröffnet. Die Reisenden sollten diesen Wechsel in die Selbstständigkeit gar nicht bemerken. Denn Hannelore John beriet weiterhin die Kunden und verkaufte alle Angebote der Deutschen Bahn und des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes weiter wie all die Jahre vorher. Die selbstständige Reiseagentur von Hannelore John war für die Bahnkunden an sechs Tagen in der Woche da. Nur am Sonnabend gönnte sich die Inhaberin einen freien Tag in der Woche. Statistisch gesehen war jeder Döbelner Einwohner vier bis fünf Mal pro Jahr im Reisezentrum auf dem Hauptbahnhof, um Informationen einzuholen oder Fahrkarten zu kaufen.

Die Mitteldeutschen Regiobahn gehört zur Transdev Mitteldeutschland GmbH. Transdev Deutschland ist Teil der internationalen Transdev-Gruppe. Der Mobilitätsanbieter mit Hauptsitz Paris ist auf fünf Kontinenten in 20 Ländern aktiv. Als größter privater Mobilitätsanbieter in Deutschland bringt Transdev jährlich rund 255 Millionen Fahrgäste an ihr Ziel. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland 5 300 Mitarbeiter in 45 Tochterunternehmen und erbringt rund 43 Millionen Zugkilometer, rund 68 Millionen Buskilometer und 600 000 Straßenbahnkilometer im Jahr. 391 Triebwagen, 21 Reisezugwagen, fünf Lokomotiven, 15 Straßenbahnen und 1400 Busse gehören zu Transdev Deutschland.

Die Mitteldeutsche Regiobahn ist sachsenweit unterwegs. Die MRB verbindet die Döbelner Region mit Chemnitz, Elsterwerda und Leipzig. Sie ist auch im Raum Zwickau und Hof unterwegs. Erst im September übernahm die MRB den Diesel-Zugverkehr von der Städtebahn im ostsächsischen Raum.

Hintergrund Am 12. Juni 2016 übernahm die Transdev Regio Ost GmbH unter der Marke „Mitteldeutsche Regiobahn“ als neuer Betreiber die Regionalbahn-Linie RB 110 Leipzig-Grimma-Döbeln. Das Tochterunternehmen der international agierenden Transdev-Gruppe hat sich in einem gemeinsamen von den beiden Aufgabenträgern Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) und Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) initiierten Wettbewerbsverfahren durchgesetzt und erbringt für neuneinhalb Jahre bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 ein Leistungsvolumen von jährlich fast einer Million Zugkilometern auf dieser Strecke.

Von Thomas Sparrer