Mittelsachsen

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Mittelsachsen haben zur Corona-Lage und zur Stimmung im Landkreis am 28. Januar beraten. Im Ergebnis veröffentlichten sie am Donnerstag ein Positionspapier, mit dem sie sich nach eigenen Angaben für Zusammenhalt und eine klare Perspektive einsetzen. Die Impfpflicht hinterfragen sie kritisch. Sie weisen darauf hin, dass es sich nicht um eine Erklärung des mittelsächsischen Kreisverbandes des Städte- und Gemeindetages handelt, sondern um ihre Meinung, die Meinung der Unterzeichner. Insgesamt gibt es im Landkreis 53 Städte und Gemeinden. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von 29 Kommunen stehen hinter dem Positionspapier und haben es unterzeichnet. Aus der Döbelner Region gehören Sven Liebhauser (Döbeln), Steffen Ernst (Waldheim), Hubert Paßehr 1.Stellvtr./Roßwein), Ronald Kunze (Hartha) und Jörg Burkert (Großweitzschen) dazu.

Keine Ignoranz

„Wir Gemeindeoberhäupter im Landkreis Mittelsachsen ignorieren die vielen Teilnehmer der Montagsspaziergänge nicht. Auch wir sind einig in der Sorge um den Zusammenhalt in unseren Städten und Dörfern! Wegen der allgemeinen Unsicherheit und der gespalten-gereizten Grundstimmung berieten wir uns“, heißt es in der Erklärung. Auf kommunaler Ebene brauche es echte Lösungen zugleich im Ringen um Beruhigung. Die Bürger-Unzufriedenheit führe oft zum Trugschluss, dass Rathäuser ihrer Verantwortung für die Öffentlichkeit nicht nachkommen würden. „Wir als mittelsächsische Bürgermeister/innen fordern Klarstellung, welche Zuständigkeit, Aufgabe und Möglichkeit dabei wir Kommunen überhaupt haben. Der derzeitige „Nebel der Kompetenzen“ darf Bürgermeister/innen nicht in die Verantwortung anstelle tatsächlich anderer Entscheidungsträger ziehen!“, heißt es weiter.

Perspektiven aufzeigen

Der Appell gelte einem Grundsatzpapier des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, möglichst in Gemeinschaft mit dem Sächsischen Landkreistag. „Es ist keine Aufgabe der Bürgermeister/innen, über eine Impfpflicht zu entscheiden. Jedoch sehen wir einen Teil der Lösung darin, dass im Falle einer Impfpflicht die Perspektive aufgezeigt wird. Wie geht es nach dem 16.03.2022 weiter? Wie soll eine Impfpflicht sinnvoll umgesetzt werden? Wie sollen eventuelle Versorgungsengpässe vermieden werden, besonders im medizinischen Bereich?“, fragen die Unterzeichner und fordern „unverzüglich Antworten“. Als Dienstvorgesetzte von Rathausverwaltungen in Mittelsachsen bieten sie Mithilfe an, „um Unsicherheiten zu beseitigen und aktiv den Zusammenhalt zu fördern“. Dabei gehe es um sachliche Gespräche auf Augenhöhe oder die Übermittlung entsprechender Botschaften an die richtigen Stellen. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Positionspapier: „Unser Respekt gilt dabei jedweden demokratischen Meinungen durchaus unterschiedlicher Natur. Auch wir in den Rathäusern in Mittelsachsen wollen, dass Corona nicht mehr dominiert. Gerade das muss jetzt uns allen gelingen: gemeinsam, vernünftig und friedlich!“

Von daz/obü