Mittelsachse gewinnt fast halbe Million Euro

Mittelsachsen

Für einen Mitspieler der Deutschen Fernsehlotterie aus dem Landkreis Mittelsachsen ist das Jahr gut gestartet: Als am Sonntag um 19.59 im Ersten die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie bekannt gegeben wurden, war für ihn klar: Sein großes Los wurde gezogen. Er gewinnt 487 120 Euro mit einem Megalos im ersten Rang der sechswöchentlichen Hauptziehung. Verkündet wurden die Gewinnzahlen der traditionsreichsten Soziallotterie Deutschlands am Sonntag im Ersten. Insgesamt wurde am vergangenen Wochenende dreimal der erste Rang mit 487 120 Euro gewonnen.

Prinzip Helfen und Gewinnen

„Wir sagen herzlichen Glückwunsch und gleichzeitig Danke an alle, die uns unterstützen. Denn mit dem Prinzip Helfen und Gewinnen setzt sich jede Mitspielerin und jeder Mitspieler dafür ein, dass wir in ganz Deutschland soziale Projekte fördern können“, so Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie. Im Jahr 2019 gab es insgesamt 834 818 Gewinnerinnen und Gewinner bei der Deutschen Fernsehlotterie, darunter zehn neue Millionäre. Insgesamt wurden 2019 durchschnittlich 5,6 Millionen Euro monatlich als Gewinn ausgeschüttet.

Von daz