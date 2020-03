An mehr als 30 Ständen konnte Muttis, Vatis, Omas und Opas am Samstag beim Kindersachenflohmarkt der Wohnungsgenossenschaft „Fortschritt“ Döbeln stöbern. Dabei zeigte sich: Irgendwie geht es allen Familien doch irgendwie gleich. Wohin mit all dem Zeug?