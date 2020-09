Mittelsachsen: AfD und CDU stimmen für mehr Druck bei Flüchtlingsabschiebung

Mittelsachsen/Döbeln

Ein restriktiveres Vorgehen gegen Asylbewerber im Landkreis Mittelsachsen fordert die AfD-Fraktion im Kreistag. Sie hatte dazu einen umfangreichen Antrag mit fünf Punkten eingebracht, der in der Kreistagssitzung am Mittwoch in der Hartharena eine heftige und lange Debatte auslöste. Auf den Punkt gebracht geht es den Alternativen laut Antrag darum, für Asylbewerber in Mittelsachsen Sachleistungen statt Geldleistungen zu erbringen und für abgelehnte Asylbewerber sowie für Asylbewerber ohne Reisedokumente Leistungskürzungen vorzunehmen. Außerdem soll Landrat Matthias Damm ( CDU) eine mangelnde Abschiebung abgelehnter Asylbewerber gegenüber der Staatsregierung anmahnen und auf eine erhöhte Abschiebezahl von abgelehnten Asylbewerbern in Mittelsachsen drängen. Letzteres unterstützt laut Landrat Damm die Landkreisverwaltung und gab zu diesem Punkt eine Empfehlung zur Beschlussfassung.

„Wir wollen es ungemütlich machen“

„Von Mittelsachsen muss ein starkes Zeichen ausgehen. Wir wollen die Rote Karte für die Flüchtlinge, die nur wegen des Geldes kommen“, begründete der Vize-Fraktionschef der AfD, Rolf Weigand, den Antrag. „Wir wollen denen helfen, die Bleiberecht haben und allen anderen wollen wir es ungemütlich machen“, fügte Weigand hinzu.

Anzeige

Ramona Noetzel, Leiterin der Stabstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten, erklärte, welche Möglichkeiten nach geltender Gesetzeslage der Landkreis hat und zeigte auch den Aufwand und Nutzen bestimmter Maßnahmen auf. So würden Beschlussvorschläge bezüglich der Leistungskürzung und der Gewährung von Sachleistungen gar nicht in die Zuständigkeit des Kreistages fallen und deshalb unzulässig sein. Es handele sich bei diesen Aufgaben vielmehr um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, die der Landrat in eigener Zuständigkeit erledige.

Weitere LVZ+ Artikel

Prinzip Sachleistung könnte teurer sein

Noetzel schilderte an einem Beispiel, dass die Forderung „Sach- statt Geldleistungen“ für den Landkreis zu höheren Kosten führen könnte. So beim Ernährungsanteil: „Im Zusammenhang mit einer Abfrage zur Vollverpflegung in Gemeinschaftsunterkünften bei einem möglichen Quarantänefall wurde ein Tagessatz altersunabhängig von 19,50 Euro angeboten. Bei 30 Tagen entspräche das 585 Euro im Monat. Zum Vergleich: Eine volljährige Person in einer Gemeinschaftsunterkunft erhält monatlich 135 Euro als Ernährungsanteil, 33,93 Euro für Bekleidung und Schuhe sowie 8,07 Euro für Gesundheitspflege, wie rezeptfreie Medikamente, in bar.“ Hier entgegnet Weigand, dass nicht ein Catering-Unternehmen für 19 Euro am Tag kochen müsse, sondern die Flüchtlinge bei Bereitstellen von Lebensmitteln selbst kochen sollten. Noetzel verwies auf einen unvertretbaren Verwaltungsaufwand, der zum Beispiel durch das Beschaffen, die Lagerhaltung, die Organisation der Ausgabe und die notwendigen Abrechnungen entstehen würde.

Fordern ist das Eine, Umsetzen das Andere

Kreisrat Peter Krause aus Roßwein ( Die Linke), selbst mehr als zwei Jahrzehnte im Justizvollzug tätig gewesen, sprach sehr emotional zur Problematik Abschiebung. „Ja, es ist möglich, Menschen abzuschieben. Aber man muss auch das Wie hinterfragen. Natürlich kann man in flammenden Reden die umgehende Abschiebung von Flüchtlingen verlangen, sie umzusetzen, ist noch mal etwas ganz anderes“, sagte Krause. Bei solchen Maßnahmen komme es vor, dass „mehr Blut und Fäkalien von den Wänden gewischt werden, als wir in uns tragen“.

Sein Unverständnis drückte der SPD-Fraktionschef Axel Buschmann aus Döbeln darüber aus, dass solange über einen Antrag debattiert werde, der eigentlich unzulässig sei. „Dass wir Leuten entgegentreten, die Sozialbetrug begehen, dafür bin ich auch. Aber Ihnen geht es doch nur darum, Populismus zu schüren. Wiegeln sie nicht die Menschen, die von hier sind und die Menschen, die woanders her sind, gegeneinander auf“, so Buschmann an die Adresse der AfD. Von deren Plätzen gab es daraufhin Lachen und Raunen.

AfD und CDU für mehr Druck

Die CDU/RBV-Fraktion wäre in Teilen den AfD-Anträgen gefolgt, wie der stellvertretende Fraktionschef Ronny Hofmann erklärte. So hätte sie zumindest eine Prüfung des Sachleistungsprinzips und der Leistungskürzung durch den Landrat mitgetragen. „In der Bevölkerung gibt es schon bestimmte Erwartungen, die die Flüchtlinge betreffen, die nicht bleiben dürfen und die nicht mitwirken“, sagte Hofmann. Der AfD ging das aber nicht weit genug, sie wollte auch eine Umsetzung spätestens bis Jahresende.

So kam es in der Einzelabstimmung zur mehrheitlichen Ablehnung von vier Antragspunkten. Für die Forderung, den Druck auf den Freistaat zu erhöhen, was die Abschiebezahlen abgelehnter Asylbewerber betrifft, gab es mit den Stimmen von AfD und CDU eine Mehrheit.

Von Olaf Büchel