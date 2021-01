Mittelsachsen: Anton Rau ist das Neujahrsbaby 2021

Mittweida/Leisnig

Das Neujahrsbaby am Klinikum Mittweida heißt Anton Rau. Der Junge ist am 1. Januar um 3.44 Uhr auf die Welt gekommen, 3370 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß. Die Eltern Ina Rau und Kevin Kürschner kommen aus Rossau und haben sich aufgrund der Wohnortnähe für die Geburtsklinik in Mittweida entschieden. „ Anton hatte es etwas eilig, denn eigentlich sollte er erst am 11. Januar zur Welt kommen. Doch als am Silvesterabend um 18 Uhr bei Ina Rau die Fruchtblase platzte, musste es doch etwas schneller gehen“, berichtet Ines Schreiber, Sprecherin des Klinikums. Besonders schön für die Eltern sei gewesen, dass der Papa zur Geburt mit in den Kreißsaal durfte.

Ausweichen nach Mittweida

Da die Geburtenklinik des Helios Krankenhauses Leisnig geschlossen ist, kann von dort in diesem Jahr kein Neujahrsbaby gemeldet werden. Werdende Eltern aus der Region um Leisnig/ Döbeln weichen offenbar auch nach Mittweida aus. „Wir können sagen, dass wir einen Anstieg an Geburten spüren, seit die Geburtshilfe in Leisnig geschlossen ist“, erklärt Ines Schreiber. So habe es im Dezember 2020 in Mittweida 43 Geburten gegeben, im Dezember 2019 waren es 27, im Dezember 2018 gab es dort 35 Geburten. Schreiber: „Vermutlich steht dieser Anstieg mit dem Zulauf aus der Leisniger Region im Zusammenhang.“

Anzeige

Zweimal Zwillinge

Insgesamt kamen 2020 in Mittweida 470 Kinder bei 468 Geburten auf die Welt, also zweimal gab es Zwillinge. Davon waren 234 Mädchen und 236 Jungen. Der geburtenreichste Monat war der Mai mit 45 Babys. Die beliebtesten Vornamen waren bei den Mädchen Ella (7), Clara/Klara (7), Emma und Mila (jeweils 5) und bei den Jungen Ben (8), Fritz sowie Max (jeweils 7). Zu den ungewöhnlichsten Namen zählen Jupiter, Loreley, Cinderella, Frodo, Melody und Madison-Faye.

Von Olaf Büchel