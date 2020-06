Mittelsachsen: Bei Kinderbetreuung geht der Trend zur Vollzeit

Mittelsachsen

In allen Gemeinden im Landkreis gibt es Kindertagesstätten. Betreuungsplätze in Krippen, Kindergärten und Horten werden flächendeckend und in ausreichender Zahl auch in den nächsten Jahren vorhanden sein. Das besagt der aktuelle Kita-Bedarfsplan von Mittelsachsen für die Jahre 2020 bis 2022. Den hat der Jugendhilfeausschuss des Landkreises am Montagabend einstimmig in Döbeln beschlossen.

„Wir haben im Landkreis seit dem Jahr 2011 gemeinsam mit den Kommunen in über 4.000 zusätzliche Betreuungsplätze investiert. Das hängt vor allem damit zusammen, dass seit 2013 ein Rechtsanspruch auf Krippenplätze besteht“, sagt Heidi Richter, Leiterin der zuständigen Abteilung Jugend und Familie im Landratsamt. Diese positive Entwicklung hat laut Richter dazu beigetragen, dass der Bedarf für Kindertagesbetreuung im Landkreis gedeckt werden kann.

Keine Überkapazitäten

Die Zahl der Kitas, die im Bedarfsplan erfasst sind, beträgt 267. Davon befinden sich 153 Einrichtungen in freier und 114 Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft. In 20 Kommunen Mittelsachsens können Eltern für die Betreuung ihrer Kinder einen Platz bei einer Tagespflegeperson in Anspruch nehmen.

„In regelmäßigen Abständen führen wir Gespräche mit den Gemeinden, Bestände werden bewertet, Bedarfe ermittelt, Maßnahmen besprochen und geplant“, beschreibt Kita-Bedarfsplanerin Kati Lorenz ihre Arbeit. Es gehe dabei auch darum, keine Überkapazitäten zu bilden und die Kommunen nicht über Gebühr zu belasten.

Bedarf gestiegen

Während in den nächsten Jahren die Zahl der im Landkreis wohnhaften Kinder in allen Altersgruppen – besonders der im Kindergartenalter – sinken wird, gehen die Planer von einer weiter steigenden Inanspruchnahme der Kitas aus. Dabei sei ein Trend hin zur Vollzeitbetreuung, vor allem in Krippe und Kindergarten, zu erkennen. Die Ursachen dafür seien vielschichtig, lägen zum Beispiel im bestehenden Rechtsanspruch, in der gestiegenen Qualität der Betreuung und in der wirtschaftlichen Notwendigkeit für die Eltern, arbeiten zu gehen. Die höchste Inanspruchnahme ist laut Heidi Richter im Vorschuljahr zu verzeichnen.

Die Situation in der Region Döbeln

Im Altkreis Döbeln lebten am 30. Juni des Vorjahres 5.353 Kinder im Alter bis zu 10,5 Jahren.

Es gibt in der Region Döbeln 51 Kindertagesstätten-Standorte. Die Kitas werden von 13 freien Trägern und sieben Kommunen betrieben.

Die Auslastung (Verhältnis betreute Kinder zu vorhandenen Plätzen) lag Mitte 2019 bei 93,3 Prozent im Krippenbereich, bei 95,5 Prozent in den Kindergärten und bei 91,4 Prozent in den Horten.

